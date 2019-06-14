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Динара Алимбекова: мое плечо снова заныло. Реабилитацию до конца не прошла. Хотела как лучше, но болельщики не оценили

15.06.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова рассказала, что к ней вернулись боли в прооперированном в прошлом году плече.



Не хотелось пропускать много времени и терять уровень. После операции сразу приехала на сбор. Первую неделю еще держалась — наблюдала, как другие работают. А потом стало невыносимо, потянуло побыстрее начать самой. На первых порах обходилась одной рукой — велосипед на месте, роллеры на равнине, без подъемов и спусков. Ну и еще куча всего. Я не могла без тренировок.

Правильно поступила, устроив такой жесткий форсаж?
Результаты в сезоне были неплохие, хотя и пропустила много тренировок. Но сейчас появляется та же боль. Когда начала подготовку, плечо снова заныло. Может, как раз потому, что реабилитацию до конца не прошла. С другой стороны, оперировавший меня доктор предупредил, что боли могут вернуться. И что гарантию их полного отсутствия никто не даст. Поэтому к сегодняшней ситуации отношусь спокойно. Сейчас не делаю те упражнения, которые вызывают дискомфорт. Просто исключила их из программы. Боль, конечно, все равно есть, но не такая, как раньше. Тогда плечо вылетало с щелчком, и ничего поделать было невозможно.

Попробуй объяснить это болельщикам.
Я уже знаю, что бесполезно.

В конце сезона ты обратилась к ним с воззванием быть добрее.
Да, после эстафеты на чемпионате мира и штрафного круга приходило много сообщений в социальных сетях. Потому и решила ответить всем сразу. Вот почему я начала тренироваться, хотя мне рекомендовали полгода заниматься только реабилитацией?

Почему?
Как я могу пропустить сезон, если Даша Домрачева с Надей Скардино ушли и состава почти не осталось? Хотелось помочь команде, нас было три человека более или менее в форме. Даже на эстафету народ не собирался. Была уверена, что болельщики это оценят. Что хоть с одной рукой тренируешься, а все-таки стараешься помочь команде.

Хотела как лучше?
Да. А болельщики не оценили.


Фото: Динара Алимбекова после операции (май 2018 года)



 
 
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Динара Алимбекова рассказала, что к ней вернулись боли в прооперированном в прошлом году плече.
 
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