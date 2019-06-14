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Язычники мы! Таинственный обряд проведут в Чечерском районе

15.06.2019 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обряд "Вождение куста" для плодородия и благополучия проведут в Чечерском районе 16 июня.

Язычники мы! Таинственный обряд проведут в Чечерском районе
Обряд - одно из древнейших из славянских действ, которое дошло до наших времен. В день празднования Троицы молодая девушка становится Кустом - символом плодородия. Ее наряжают в яркие одежды, плетут для нее специальный роскошный венок на голову. Затем с песнями и хороводами подружки проводят ее по деревне, приветствуя хозяев каждого дома. За песни и пожелания Куст и его свиту щедро угощают и награждают.

После обхода дворов шествие направится к реке. Здесь на воду опустят огромный зеленый венок, на который завяжут разноцветные ленточки и загадают желания. Также Куст выполнит еще один ритуал со специальным Троецким хлебом, который пекут по старинной рецептуре. Его разделят на всех желающих. Праздник сопровождается народными песнями, частушками, обрядовыми приговорами.

Есть в Меркуловичах еще одно символическое действо в этот день - кумление. Вместе с Кустом связывают лентами две березки у дороги. Люди просят друг у друга прощения за даже ненароком причиненные обиды, трижды целуются и проходят через импровизированные ворота между деревцами.


Затем всей деревней накрывают праздничный стол в центральном парке. Не обходится без таких блюд, как яичница и уха. Начинаются народные гуляния.

Этот древнеславянский обряд сохранился лишь в некоторых деревнях на Полесье. Его второе название - Зеленый праздник, который организуют в светлый праздник Троица. Наши предки верили, что он помогает повысить плодородие и получить щедрый урожай осенью, а также будет сопутствовать благополучию жителей поселений. В Меркуловичах его восстановили по воспоминаниям старожил и проводят более 30 лет.

Как сообщает БелТА, традиционно интерес к обряду проявляют и гости из разных уголков республики, а также других стран. В Меркуловичах будут рады всем желающим поучаствовать в этом действе. Начало праздника в 12.00.

 
 
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Обряд "Вождение куста" для плодородия и благополучия проведут в Чечерском районе 16 июня.
 
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