Найдете отличия? Близнецы-пожарные участвуют в гонках с препятствиями и ведут об этом блог

Источник материала: Tut.by

Алексей и Максим Матусевичи — братья-близнецы. Оба стали пожарными, только Алексей работает в Могилеве, а Максим в Гомеле. И хобби у них тоже одно на двоих — гонки с препятствиями. Алексей бегает, а Максим снимает его в блог — впрочем, на видео их порой и не отличишь.



Фото: из личного архива героев

«Больше переживал не из-за того, что не поступил, а из-за того, что разлучаюсь с братом»

Родились Алексей и Максим в Минске. Когда родители разошлись, переехали на родину мамы — в деревню Черемушки под Могилевом. В столице Леша и Максим занимались гимнастикой, в Черемушках впервые встали на лыжи.

— Однажды тайком от деда взяли его деревянные лыжи и в итоге сломали их, за что потом получили, — смеются братья. — Оценив нашу прыть, мама решила научить нас кататься: она — мастер спорта.

В 14 лет парни поступили в лицей МЧС в Гомеле.

— Отправить нас туда было маминым решением, — вспоминает Алексей. — Парадокс в том, что в семье не было военных, но мама всегда видела нас с братом в форме. Но, конечно, переезд и редкие встречи давались тяжело — и нам, и маме.



Фото: vk.com/zonerace

— В лицее мы сразу поняли, что детство кончилось. Началась взрослая, более осознанная жизнь. Баловаться мы уже не могли. Нас готовили к офицерской жизни: в 7 часов — подъем и зарядка. Потом завтрак, общее построение, на котором поют гимн. До обеда — учеба, после самоподготовка и занятия спортом: легкая атлетика, борьба и футбол. После ужина вечернее построение и отбой.

По этому графику парни прожили четыре года, заглядывая в родные Черемушки только на каникулы. Зато мамин приезд в лицей был как праздник.

— Из дома она привозила вкуснятину: котлетки, отбивные, но особенно мы радовались фирменному «муравейнику».



Фото: Betta OCR Race

После лицея у парней был выбор: уйти в гражданский вуз или продолжить учебу в МЧС. Говорят, даже не раздумывали — только МЧС. Максим сдал ЦТ лучше: прошел на дневное в Гомеле. Алексею баллов не хватило — а значит, нужно было идти на заочное и искать работу в Могилеве.

— Больше переживал не из-за того, что не поступил, а из-за того, что разлучаюсь с братом. Мы же всегда и везде вместе, а тут — все, пути разошлись.

«То, что силы я не рассчитал, понял еще на первом километре…»

Алексея взяли в пожарную часть в Могилеве, а Максим учился в Гомеле: был старшиной курса.

— После обучения меня распределили в пожарную часть Дрибинского района Могилевской области. Начиналось все с легких выездов на тушение пожаров в лесных массивах или на горящие сараи в частном секторе. Спустя полгода я женился и перевелся обратно в Гомель, в районный отдел МЧС. С женой познакомился еще в университете: она тоже работает в МЧС, по званию — капитан.



Фото: из личного архива героев

Теперь близнецов объединяет не только профессия, но и общее хобби. В 2017 году Алексей увидел у знакомой видео гонки с препятствиями: вся в грязи, но довольная и счастливая. Подумал, что тоже с легкостью пробежит. Почему бы не попробовать?

— Одному бежать не хотелось, я позвал брата, двоюродную сестру и товарища с работы. Старт был в Калинковичах, расстояние — 7 км, около 20 препятствий. Честно говоря, мы особо не вчитывались в правила, абсолютно не имели опыта. То, что силы я не рассчитал, понял еще на первом километре… Прибежали одни из последних, так что после гонки моя самооценка упала, — улыбается Алексей.



Фото: vk.com/zonerace

Сестра и товарищ с работы сказали: «Спасибо, больше мы не хотим!» Максим тоже взял паузу. Алексей задался целью: поучаствовать во второй гонке и улучшить результат.

Специализированных залов для тренировок в Могилеве нет, а ездить каждую неделю в Минск парень не мог — работа. Тренировался на турниках и перекладинах, бегал кроссы. Помогла и подготовка к профессиональным соревнованиям МЧС.

— Наши соревнования чем-то похожи на гонки с препятствиями, только мы используем специальное оборудование: суть в том, чтобы оперативно ликвидировать смоделированную чрезвычайную ситуацию, проявить выносливость и показать физические качества.



Фото: из личного архива героев

С каждым разом результаты Алексея становились лучше. В мае 2018 года в Zone Race он вошел в десятку сильнейших в категории профессионалов — это была его третья в жизни гонка.

— В своей первой гонке Bison Race выполнил квалификацию на чемпионат Европы 2019 года в Польше. Следующую гонку решил попробовать себя в спринте, до этого бегал только длинные дистанции.

В октябре 2018 года Алексей занял первое место в своей возрастной категории Bison Race на длинной дистанции, в 2019 году взял Гран-при в спринте: 5 км с 34 препятствиями. Стартовало тогда 75 человек, к финишу пришли четверо, и Алексей -в их числе.



Фото: Betta OCR Race

«Смотри, Лешка первее прибежал!»

Посмотрев на результаты брата, Максим тоже решил вернуться к гонкам.

— Я не тренируюсь так, как Леша: шесть раз в неделю, — признается он. — Готовлюсь к профессиональным соревнованиям в МЧС и просто нет времени еще заниматься.

Когда оба участвуют в одной и той же гонке, соперничества между ними нет.

— Мы всегда только поддерживали друг друга и подсказывали, как лучше. Правда, на соревнованиях между пожарными ребята из подразделения могут сказать: «Смотри, Лешка первее прибежал!» — но меня это не задевает, — улыбается Максим.



Фото: vk.com/bisonrace1

Зато Леша вдохновил Максима на создание YouTube-канала .

— Когда стали вдвоем участвовать в гонках, я подумал: было бы круто снимать наши эмоции и помогать тем, кто тоже интересуется бегом с препятствиями. Сейчас мы снимаем обзоры, рассказываем об основных ошибках, даем советы новичкам.

Вместе «брательники» бывают на всех белорусских гонках. В апреле, например, «затестили» белорусскую новинку — Betta OCR Race . Главное отличие — в том, что в ней могут участвовать люди с разным уровнем физподготовки. Цель организаторов, Ольги Костюченко и Виталия Савановича, привлечь к спорту как можно больше людей: не только в Минске, но и в регионах. Алексей говорит: если человек хочет попробовать свои силы в такого рода соревнованиях, то Betta — гонка, с которой можно начать.



Фото: Betta OCR Race

За каналом братьев следят товарищи по работе. Мнения, конечно, расходятся. Кто-то считает то, что делают парни, очень крутым. А кто-то не понимает: неужели не хватает смен на такой непростой работе? Надо и расслабляться.

— Когда отдыхать, если в мире еще столько интересного? — азартно говорит Леша. — У меня много целей. Если говорить о карьере, то хочу победить в конкурсе «Лучший начальник дежурной смены». Если о гонках, то мечтаю взять призовое место на чемпионате Европы среди профессионалов.



Фото: vk.com/bisonrace1

— Пусть брат достигает самых высоких результатов, а я буду помогать, — улыбается Максим. — Своим примером Леша доказывает: простой пожарный из деревни может завоевывать призовые места на соревнованиях. А значит, главное — иметь желание и веру в себя.