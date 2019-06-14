В центре Минска грузовик с продуктами питания столкнулся с внедорожником

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 15 июня. Внедорожник «Ягуар» ехал по улице Немига со стороны проспекта Победителей в сторону проспекта Дзержинского.

В это время со стороны улицы Городской Вал в направлении улицы Кальварийской двигался грузовик с продуктами питания. По информации ГАИ, столкновения избежать не удалось, грузовик перевернулся на бок, часть продуктов высыпалась на проезжую часть. «Ягуар» получил сильные механические повреждения.

В результате ДТП пострадала водитель «Ягуара». Она отправлена в больницу для осмотра. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.