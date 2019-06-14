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В центре Минска грузовик с продуктами питания столкнулся с внедорожником

15.06.2019 13:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В центре Минска грузовик с продуктами питания столкнулся с внедорожником
Фото: ОГАИ Центрального РУВД / БЕЛТА

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 15 июня. Внедорожник «Ягуар» ехал по улице Немига со стороны проспекта Победителей в сторону проспекта Дзержинского.

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В это время со стороны улицы Городской Вал в направлении улицы Кальварийской двигался грузовик с продуктами питания. По информации ГАИ, столкновения избежать не удалось, грузовик перевернулся на бок, часть продуктов высыпалась на проезжую часть. «Ягуар» получил сильные механические повреждения.

В результате ДТП пострадала водитель «Ягуара». Она отправлена в больницу для осмотра. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 
 
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Инцидент произошел утром 15 июня в районе улицы Немига.
 
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