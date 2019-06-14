|
Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня
Источник материала: Интерфакс
На выходных, 15 и 16 июня, минчанам и гостям города предлагается множество различных способов отдохнуть: от релакс-вечеров в Ботаническом саду до карнавального шествия и дегустаций фермерских продуктов. Interfax.by выбрал самые интересные мероприятия.
День Польши
В программе - карнавальное шествие и выступления циркачей из Кракова, концерт к 200-летию Станислава Монюшко с участием симфонического оркестра Capella Academia, Государственного камерного хора Беларуси, солистов Большого театра оперы и балета, зажигательные танцы под хиты Golden Life и многое другое.
Релакс-вечера в Ботаническом саду
Посетителям предложат не только насладиться благоуханием цветов и пением многочисленных птиц, населяющих парк, но также для них организаторы подготовили танцпол и программу живой музыки разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики. Выступления музыкантов пройдут под открытым небом, в естественных природных декорациях.
Подробная программа -
Дегустация фермерских продуктов
Вход бесплатный. В рамках фестиваля приглашенные сообществом фермеров и гастроэнтузиастов "Ўсё Сваё" сыровары, пекари, пчеловоды и другие мастера проведут дегустации своих эксклюзивных продуктов.
Есть очень интересные варианты и для тех, кто хочет на выходные уехать из города.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выходных, 15 и 16 июня, минчанам и гостям города предлагается множество различных способов отдохнуть: от релакс-вечеров в Ботаническом саду до карнавального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)