Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня

Источник материала: Интерфакс

На выходных, 15 и 16 июня, минчанам и гостям города предлагается множество различных способов отдохнуть: от релакс-вечеров в Ботаническом саду до карнавального шествия и дегустаций фермерских продуктов. Interfax.by выбрал самые интересные мероприятия.

День Польши



Очередной День национальных культур, который проходит в эту субботу в Верхнем городе, посвящен Польше.

В программе - карнавальное шествие и выступления циркачей из Кракова, концерт к 200-летию Станислава Монюшко с участием симфонического оркестра Capella Academia, Государственного камерного хора Беларуси, солистов Большого театра оперы и балета, зажигательные танцы под хиты Golden Life и многое другое.

Релакс-вечера в Ботаническом саду



В Центральном ботаническом саду открылась серия атмосферных релакс-вечеров MuzzicLETO .

Посетителям предложат не только насладиться благоуханием цветов и пением многочисленных птиц, населяющих парк, но также для них организаторы подготовили танцпол и программу живой музыки разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики. Выступления музыкантов пройдут под открытым небом, в естественных природных декорациях.

Подробная программа - по ссылке .

Дегустация фермерских продуктов



Праздник с говорящим названием "Сыр&Хлеб" проходит во Дворце искусств на Козлова, 3.

Вход бесплатный. В рамках фестиваля приглашенные сообществом фермеров и гастроэнтузиастов "Ўсё Сваё" сыровары, пекари, пчеловоды и другие мастера проведут дегустации своих эксклюзивных продуктов.

Есть очень интересные варианты и для тех, кто хочет на выходные уехать из города.



Так, в Несвиже проходят Вечера Большого театра в замке Радзивиллов . В субботу здесь пройдет концерт произведений Станислава Монюшко и будет показана опера Дж. Пуччини "Тоска". В воскресенье - гала-концерт звёзд Большого театра.



В историко-культурном комплексе "Линия Сталина", при поддержке министерства обороны, 15 июня пройдет очередной этап одного из самых зрелищных мероприятий - Соревновательного шоу боевых машин пехоты БМП - 1. Подробная программа шоу - по ссылке .