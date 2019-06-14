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Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня

15.06.2019 12:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На выходных, 15 и 16 июня, минчанам и гостям города предлагается множество различных способов отдохнуть: от релакс-вечеров в Ботаническом саду до карнавального шествия и дегустаций фермерских продуктов. Interfax.by выбрал самые интересные мероприятия.

День Польши

Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня
Очередной День национальных культур, который проходит в эту субботу в Верхнем городе, посвящен Польше.

В программе - карнавальное шествие и выступления циркачей из Кракова, концерт к 200-летию Станислава Монюшко с участием симфонического оркестра Capella Academia, Государственного камерного хора Беларуси, солистов Большого театра оперы и балета, зажигательные танцы под хиты Golden Life и многое другое.

Релакс-вечера в Ботаническом саду

Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня
В Центральном ботаническом саду открылась серия атмосферных релакс-вечеров MuzzicLETO.

Посетителям предложат не только насладиться благоуханием цветов и пением многочисленных птиц, населяющих парк, но также для них организаторы подготовили танцпол и программу живой музыки разных жанров: от фламенко до звуков гонга, от джаза до классики. Выступления музыкантов пройдут под открытым небом, в естественных природных декорациях. 

Подробная программа - по ссылке.

Дегустация фермерских продуктов

Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня
Праздник с говорящим названием "Сыр&Хлеб" проходит во Дворце искусств на Козлова, 3.

Вход бесплатный. В рамках фестиваля приглашенные сообществом фермеров и гастроэнтузиастов "Ўсё Сваё" сыровары, пекари, пчеловоды и другие мастера проведут дегустации своих эксклюзивных продуктов.

Есть очень интересные варианты и для тех, кто хочет на выходные уехать из города.

Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня
Так, в Несвиже проходят Вечера Большого театра в замке Радзивиллов. В субботу здесь пройдет концерт произведений Станислава Монюшко и будет показана опера Дж. Пуччини "Тоска". В воскресенье - гала-концерт звёзд Большого театра.

Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня
В историко-культурном комплексе "Линия Сталина", при поддержке министерства обороны, 15 июня пройдет очередной этап одного из самых зрелищных мероприятий - Соревновательного шоу боевых машин пехоты БМП - 1. Подробная программа шоу - по ссылке.

 
 
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На выходных, 15 и 16 июня, минчанам и гостям города предлагается множество различных способов отдохнуть: от релакс-вечеров в Ботаническом саду до карнавального...
 
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