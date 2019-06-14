Пинский погранотряд пополнили около 80 новобранцев

Источник материала: Пинский Вестник

Призыв в Пинском пограничном отряде начался 20 мая. В тот день ранним утром в cтолицу Полесья для прохождения военной службы прибыли первые новобранцы со всей Брестчины. Затем ряды военнослужащих войсковой части 1235 пополнялись юношами из разных уголков нашей республики, всего около 80 парней.



Офицеры и прапорщики временного учебного пункта до мельчайших деталей знают процесс приема и обучения новобранцев, а вот для самих юношей это впервые и в диковинку.



В течение нескольких недель они прошли курс молодого солдата, в ходе которого они усвоили основные обязанности военнослужащего, значение военной присяги и Боевого знамени. За этот период военнослужащие получили основные азы военной службы. Накануне в торжественной обстановке новобранцам вручили стрелковое оружие и после чего у них состоялся первый полевой выход с учебно-боевыми стрельбами.



8 июня военнослужащие нового пополнения Пинского пограничного отряда приняли Военную присягу. Парни, прибывшие в пограничную службу, дали клятву на верность своей Родине и всему белорусскому народу.



На протяжении месяца военнослужащие будут обучаться по различным специальностям в учебном пункте погранотряда. После сдачи выпускных экзаменов новоиспеченные специалисты отправятся непосредственно в подразделения, где используя полученные умения и навыки в охране границы, за время службы станут настоящими пограничниками.



Пресс-служба Пинского погранотряда