ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Составные части к автомату Калашникова, пистолетам и еще два магазина обнаружили белорусские таможенники у гражданина Литвы в пункте пропуска «Бенякони». Возбуждено два уголовных дела

15.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Составные части к автомату Калашникова, пистолетам и еще два магазина обнаружили белорусские таможенники у гражданина Литвы в пункте пропуска «Бенякони». Возбуждено два уголовных дела

При проведении совместного мероприятия сотрудники органов государственной безопасности и таможенники пресекли попытку незаконного перемещения 40-летним безработным гражданином Литвы через таможенную границу составных частей к огнестрельному оружию.

 

Следуя через пункт пропуска «Бенякони» из Украины в Литву на автомобиле «Ауди», гражданин заявил таможенникам об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу.

— При проведении таможенного досмотра сотрудниками Гродненской региональной таможни и Государственного таможенного комитета в полостях автомобиля, а также в спинках передних сидений обнаружены сокрытые от таможенного контроля предметы, схожие с составными частями к автомату Калашникова, пистолету «Glock», газовому пистолету PERFECTA, а также два магазина к пистолету системы Токарева. — отметила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

 Составные части к автомату Калашникова, пистолетам и еще два магазина обнаружили белорусские таможенники у гражданина Литвы в пункте пропуска «Бенякони». Возбуждено два уголовных дела

Результаты экспертизы, проведенной экспертом Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, подтвердили, что обнаруженные предметы являются составными частями к огнестрельному оружию.

Составные части к автомату Калашникова, пистолетам и еще два магазина обнаружили белорусские таможенники у гражданина Литвы в пункте пропуска «Бенякони». Возбуждено два уголовных дела

Гродненской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по фактам незаконного перемещения и покушения на незаконное через таможенную границу составных частей к огнестрельному оружию. Гражданин задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Составные части к автомату Калашникова, пистолетам и еще два магазина обнаружили белорусские таможенники у гражданина Литвы в пункте пропуска «Бенякони». Возбуждено два уголовных дела

Служба информации «ГП»
Фото: и видео grt.customs.gov.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При проведении совместного мероприятия сотрудники органов государственной безопасности и таможенники пресекли попытку незаконного перемещения 40-летним...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карнавал, фермерская дегустация, релакс-вечера: куда пойти в Минске в выходные 15-16 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика