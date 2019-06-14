 Составные части к автомату Калашникова, пистолетам и еще два магазина обнаружили белорусские таможенники у гражданина Литвы в пункте пропуска «Бенякони». Возбуждено два уголовных дела

Источник материала: Вороновская газета





При проведении совместного мероприятия сотрудники органов государственной безопасности и таможенники пресекли попытку незаконного перемещения 40-летним безработным гражданином Литвы через таможенную границу составных частей к огнестрельному оружию.

Следуя через пункт пропуска «Бенякони» из Украины в Литву на автомобиле «Ауди», гражданин заявил таможенникам об отсутствии у него предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через границу.

— При проведении таможенного досмотра сотрудниками Гродненской региональной таможни и Государственного таможенного комитета в полостях автомобиля, а также в спинках передних сидений обнаружены сокрытые от таможенного контроля предметы, схожие с составными частями к автомату Калашникова, пистолету «Glock», газовому пистолету PERFECTA, а также два магазина к пистолету системы Токарева. — отметила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.





Результаты экспертизы, проведенной экспертом Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, подтвердили, что обнаруженные предметы являются составными частями к огнестрельному оружию.





Гродненской региональной таможней в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по фактам незаконного перемещения и покушения на незаконное через таможенную границу составных частей к огнестрельному оружию. Гражданин задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.





Служба информации «ГП»

Фото: и видео grt.customs.gov.by