Температурный рекорд 47-летней давности был побит в Минске 14 июня

По информации Белгидромета, температурный рекорд 47-летней давности побит в Минске 14 июня. Воздух в белорусской столице прогрелся до 33,7 градуса, пишет БЕЛТА . Ранее максимальная температура воздуха в этот день в столице отмечалась в 1972 году, когда стояла жара в 30,7 градуса.

Температурные рекорды в Минске также были побиты 11, 12 и 13 июня, причем в последнем случае пал рекорд 107-летней давности.

Жарко вчера было и в Бобруйске, где максимальная температура воздуха достигала 33,5 градуса, Житковичах (33,3 градуса), Могилеве (33,6 градуса), Пинске (33,5 градуса), Столбцах (33 градуса), Щучине (30 градусов). При этом абсолютный рекорд дня устоял – 21 год назад в Гомеле было 34 градуса жары.

В ближайшее время жара в стране немного ослабеет. Лишь по югу Беларуси ожидается около 33 градусов.