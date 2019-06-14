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Три уголовных дела за неделю возбуждено в Кореличском районе. Оперативная сводка

15.06.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Оперативка за период с 3 по 9 июня

За прошедший период возбуждено 3 уголовных дела, 2 из которых по линии уголовного розыска, 1 – по линии других служб. К административной ответственности привлечено 16 правонарушителей.

Уже пятое по счёту уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК РБ («Кража») возбуждено в отношении 43-летнего неоднократно судимого жителя г.п. Мир, который ночью 8 мая из нежилого дома в городском посёлке совершил кражу ряда предметов.

Второе уголовное дело по линии уголовного розыска за прошедшую неделю возбуждено 7 июня в отношении неустановленного лица, которое чуть более месяца тому из жилого дома пенсионера в д. Рапьёво совершило кражу одного рога лося, причинив ущерб на сумму около 70 руб.

Прочие по линии других служб:

7 июня Кореличским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мастера участка отопительных котельных и тепловых сетей Кореличского РУП ЖКХ по факту нарушения правил охраны труда, повлёкшего по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 306 УК РБ).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужил факт травмирования 23-летнего электрогазосварщика, произошедший утром 8 февраля 2019 года в помещении котельной РУП ЖКХ в г.п. Кореличи во время проведения работ по газовой резке металла. Установлено, что мужчина работал без средств индивидуальной защиты – специальных защитных перчаток, в результате чего получил термический ожог пламенем левой кисти руки и предплечья.

Иные происшествия на территории района:

6 июня около 4 часов утра произошло возгорание деревянного бросового дома в д. Волца Малюшичского сельсовета. В результате пожара огнём уничтожены кровля, перекрытия, имущество, повреждены стены.

По материалам Кореличского РОВД и Кореличского РОСК

 
 
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Оперативка за период с 3 по 9 июня За прошедший период возбуждено 3 уголовных дела, 2 из которых по линии
 
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