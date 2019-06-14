В беларуском МЧС работают братья-близнецы, которые ведут крутой блог на YouTube

Источник материала: KYKY

Сегодня, по информации TUT.by, мы расскажем вам историю братьев-близнецов Алексея и Максима Матусевичей, которые работают пожарными и ведут блог о гонках с препятствием, на который ну очень приятно смотреть.



Братья родились в Минске, потом их родители разошлись и оба парня уехали на родину мамы – в деревню Черемушки под Могилевом. Уже тогда парни занимались спортом: гимнастикой и лыжами. В 14 лет по инициативе мамы Максим и Алексей поступили в лицей МЧС в Гомеле. «Началась взрослая, более осознанная жизнь. <…> В 7 часов – подъем и зарядка. Потом завтрак, общее построение, на котором поют гимн. До обеда – учеба, после самоподготовка и занятия спортом: легкая атлетика, борьба и футбол. После ужина вечернее построение и отбой», – рассказали братья журналистам, как они жили четыре года до своего совершеннолетия.



Когда окончили лицей, оба парня не раздумывая решили продолжить учебу в МЧС. Но Максим сдал ЦТ лучше брата, поэтому смог поступить на дневное в Гомеле. А Алексею пришлось уехать на заочное в Могилев, там же он устроился на работу в пожарную часть. После окончания учебы Алексея распределили в пожарную часть Дрибинского района Могилевской области. Но уже через полгода он женился и перевелся в Гомель, в районный отдел МЧС.



В 2017 году Алексей наткнулся на видео гонок с препятствиями – и ему крайне понравилась картинка счастливых людей в грязи. Тогда он подумал, почему бы и самому и не попробовать. Но одному участвовать в подобном не хотелось, поэтому он позвал брата, двоюродную сестру и друга с работы. «Старт был в Калинковичах, расстояние – 7 километров, около 20 препятствий. <…> Я не рассчитал, понял еще на первом километре. Прибежали одни из последних, так что после гонки моя самооценка упала», – улыбаясь, рассказал Алексей.



Сестра и коллега после первого забега решили, что гонки с препятствием – не для них. А Алексей наоборот, задался целью улучшить свои результаты и стать первым. Начал тренироваться на уличных турниках и перекладинах, бегали кроссы – специализированные залы для подобных тренировок есть только в Минске. И все получилось: в мае 2018 года в Zone Race он вошел в десятку сильнейших в категории профессионалов – это была его третья в жизни гонка. В октябре 2018 года Алексей занял первое место в своей возрастной категории Bison Race на длинной дистанции, в 2019 году взял Гран-при в спринте: пять километров с 34 препятствиями. Стартовало тогда 75 человек, к финишу пришли четверо, и Алексей – в их числе.



Максим тоже питает слабость к гонкам, но говорит, что так часто как брат – шесть раз в неделю – он не тренируется. Зато он отлично ведет YouTube-канал про гонки с препятствиями. «Пусть брат достигает самых высоких результатов, а я буду помогать. Своим примером Леша доказывает: простой пожарный из деревни может завоевывать призовые места на соревнованиях», – рассказал Максим.