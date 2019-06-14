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Суд оштрафовал беларуса, потому что он искал пассажиров на Blablacar
Источник материала: KYKY>
В Пинске прошло судебное разбирательство: налоговая инспекция подала иск на пинчука за то, что тот разместил объявление на сайте Blablacar.ru, и договорился отвезти двух пассажиров из Пинска в Россию за 65 рублей (примерно 2000 российских рублей). Налоговики обвинили беларуса в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
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