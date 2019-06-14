Суд оштрафовал беларуса, потому что он искал пассажиров на Blablacar

Источник материала: KYKY

В Пинске прошло судебное разбирательство: налоговая инспекция подала иск на пинчука за то, что тот разместил объявление на сайте Blablacar.ru, и договорился отвезти двух пассажиров из Пинска в Россию за 65 рублей (примерно 2000 российских рублей). Налоговики обвинили беларуса в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Пишет «Наша Нива» со ссылкой на пресс-службу Экономического суда Брестской области.





Известно, что беларус за все время регистрации на Blablacar.ru совершил 80 поездок. Налоговики обвинили его в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Суд согласился с тем, что беларус, принимая заказы на сайте, осуществлял предпринимательскую деятельность «направленную на систематическое получение прибыли». И дал ему штраф пять базовых величин – 127,5 рублей.



Но машину не конфисковал, аргументировав это решение тем, что пинчук впервые привлекается к административной ответственности, вину в совершении правонарушения признает.



Как пишет «Наша Нива», в Беларуси пользователей Blablacar и аналогичного сервиса Beepcar налоговая инспекция «щемит» с 2018 года. Беларусы возмущены этим фактом во много потому, что часто речь идет о небольших доходах от подобных перевозок.