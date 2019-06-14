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18-20 мая в райисполкоме пройдут тематические «горячие линии»

15.06.2019 14:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В Каменецком райисполкоме проводятся тематические «горячие линии».

Позвонив 18 мая по телефону 2-12-43, вы получите консультацию главного специалиста отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи по вопросам деятельности молодежных организаций, 19-го – заместителя начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – по вопросам постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 20-го – начальника отдела записи актов гражданского состояния по вопросам регистрации актов гражданского состояния. Время проведения «прямых линий» – с 15.00 до 17.00.

18-20 мая в райисполкоме пройдут тематические «горячие линии»

Author: Редактор сайта

 
 
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В Каменецком райисполкоме проводятся тематические «горячие линии». Позвонив 18 мая по телефону 2-12-43, вы получите Сообщение 18-20 мая в райисполкоме пройдут...
 
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