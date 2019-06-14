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Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле

15.06.2019 14:03 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Минувшая суббота в видомлянской «Лаборатории солнца» выдалась теплой и веселой. 8 июня здесь собрались дети разного возраста, их родители, бабушки и дедушки на праздник детства «Буслянка». Инициатором и организатором его выступил Видомлянский сельисполкомом.

Для гостей праздника сельский Дом культуры подготовил необыкновенный концерт детских коллективов: «Карамельки» и «ДоМиСольКи» (руководитель – Ирина Веренич), фольклорной группы «Вясёлка» (руководитель – София Добыш).

На площадке ребят ждали аттракционы на любой вкус и возраст: надувные батуты и горки, карусели, вело- и электромобили. Не остались без внимания всеми любимые угощения – попкорн и сладкая вата. Ребята были в восторге от яркого аквагрима и вкуснейшего пирога от агроусадьбы «Три колодца». С удовольствием принимали участие в веселых эстафетах и необычных конкурсах, подготовленных заведующей Видомлянской сельской библиотекой Мариной Шиловец. Детям были интересны и фольклорные танцы – усердно они пытались запомнить и повторить незамысловатые танцевальные движения.

В тот день «Лаборатория» была наполнена смехом, улыбками и летним настроением. Видомлянцы от мала до велика смогли окунуться в неповторимый мир ребячества – беззаботного, веселого и счастливого.

По заверениям председателя сельсовета Марины Королюк, проведение праздника «Буслянка» планируется сделать ежегодным!

Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле
Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле

Наталия КОВПАНЬКО.

Праздник детства «Буслянка» прошел в Видомле

Author: Редактор сайта

 
 
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Минувшая суббота в видомлянской «Лаборатории солнца» выдалась теплой и веселой. 8 июня здесь собрались дети Сообщение Праздник детства «Буслянка» прошел в...
 
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