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При такой засухе белорусы могут остаться без черники

15.06.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Например, в Минской области ученые прогнозируют низкоурожайный год и оценивают урожайность на 2 балла из 5. Причина — апрельская засуха, которая и сказалась на плодоношении ягодников.



У любителей сбора черники в нынешнем году не сезон. 

Ученый секретарь Института леса Национальной академии наук Иван Бордок отмечает: в этом году апрель выдался аномально засушливым, пишет mlyn.by

— Он стал самым сухим за последние 74 года. По стране, по данным Белгидромета, выпало лишь 7% осадков от среднеклиматической нормы, а местами вообще дождей не было. К тому же в конце апреля — мае, в период цветения ягоды, местами наблюдались заморозки. В частности, в Гомельской области зафиксирована температура до -7 градусов, в Лынтупах Витебской области -4.

Не порадовала количеством осадков и первая декада июня — в Гомельской и Минской областях выпало всего 5 миллиметров осадков. Еще весной ученые отметили мелкую завязь на ягодниках, а это значит, что местами черника будет мелкая.

В Борисовском районе, уточняет Иван Бордок, оценивается урожайность черники на уровне 3 баллов. В Вилейском районе, по данным заместителя директора по идеологической работе Вилейского опытного лесхоза Татьяны Онищик, наблюдается локальная урожайность — ягода в лесах будет местами. Выше 3 баллов не ставят на урожайность и в Молодечненском районе.

— 19 мая в районе Олехновичей наблюдалась осыпавшаяся завязь на ягодниках, но локально. В целом урожай здесь будет чуть выше среднего. А по Минской области в силу аномальных погодных явлений — ниже среднего, — отметил Иван Бордок.

По прогнозам ученого секретаря Института леса НАН Беларуси, в лесах Минской области черника созреет примерно к 25 июня. По Витебской области на несколько дней позже.

Напомним, что в этом году изменились правила сбора дикорастущих ягод. Отныне ходить за черникой можно с «комбайном». Но при этом четко следовать инструкции, прописанной в Постановлении Министерства лесного хозяйства Беларуси «О сборе дикорастущих ягод». В частности, приспособление для сбора дикорастущих ягод состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки), расстояние между зубьями должно составлять не менее 0,5 см, режущие края в зоне срывания ягод должны отсутствовать, корпус приспособления и зубья — изготавливаться из пластмассы, металла, древесины, резины или их комбинации.




 
 
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Например, в Минской области ученые прогнозируют низкоурожайный год и оценивают урожайность на 2 балла из 5. Причина — апрельская засуха, которая и сказалась на...
 
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