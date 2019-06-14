Есть проблема: Полтысячи лифтов в Борисове в июле могут остаться без обслуживания

обращается к проблемам борисовских сотрудников ГП «Изолиткоммунпром», которые обслуживают примерно полтысячи лифтов в нашем городе. EX-PRESS.BY не впервыек проблемам борисовских сотрудников ГП «Изолиткоммунпром», которые обслуживают примерно полтысячи лифтов в нашем городе.





Несколько лет назад на этом предприятии (его имущество находится в собственности Минского облисполкома и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения) постоянно фиксировалось задержки выплаты заработной платы на два-три месяца.









После серии публикаций на нашем ресурсе руководство предприятия сменили. Отдаем себе отчет, что «после» отнюдь не всегда означает «вследствие», и, тем не менее, последний год зарплату выплачивают вовремя. Ну, или почти вовремя. Как утверждают работники ГП «Изолиткоммунпром», нередко деньги поступают в последний день месяца, когда за просрочку коммунальных платежей уже начисляется пеня.





Но главная беда в том, что зарплата, по словам сотрудников борисовского филиала, не растет уже лет пять. Это приводит к увольнениям по собственному желанию, а на оставшихся падает дополнительная нагрузка.





— Люди увольняются, болеют, но кому-то выходить надо, а за это не платят. У лифтеров переработка составляет по 60-70 часов в месяц, но получают они только ставку, — рассказывает лифтер Ирина Криницкая.





Наиболее квалифицированные сотрудники уже ушли в частные фирмы, где зарплата практически в два раза выше и выплачивается регулярно. На днях подали заявления об увольнении последние механики аварийной бригады борисовского отделения ГП «Изолиткоммунпром», и через несколько недель в бригаде останутся только два водителя автомобиля.





— Если кто-то застрянет в лифте, вызволять их, вероятно, будут спасатели МЧС. Ведь по инструкции работы по извлечению должны проводить как минимум два человека, — говорит лифтер.





Сотрудники открыли еще одну «страшную тайну». На самом деле, большинство из них уже сегодня не имеют права работать в лифтовом хозяйстве.













Механик Геннадий Курныш показывает запись в служебном удостоверении, которая свидетельствует о том, что последняя проверка его знаний по охране труда проводилась более года назад — 5 июня 2018 года. Аналогичные записи в удостоверениях и у других сотрудников, поскольку экзамен проводился одновременно для большинства работников борисовского отделения ГП «Изолиткоммунпром»





— Работа наша сопряжена с повышенным риском, и поэтому в обязательном порядке раз в год мы должны проходить проверку знаний по технике безопасности. Строго говоря, нас уже нельзя допускать к работе, — утверждает Курныш. — Почему не проводят экзамен? Говорят, денег на это нет.





Несколько представителей борисовского отделения побывали и в Администрации президента, и в Министерстве труда и соцзащиты.





Они изложили там объемный перечень претензий к руководству: низкая заработная плата, отсутствие доплат за переработку, постоянные задержки выплаты отпускных денег, предприятием не оплачивается прохождение обязательного ежегодного медосмотра сотрудников, не закупаются слесарно-монтажный инструмент, запасные части для ремонта лифтов, порой нет денег на приобретение топлива для аварийной машины.





В высоких инстанциях обещали разобраться, а из Администрации даже уже пришел вполне ожидаемый ответ — «ваше обращение направлено для рассмотрения в Минский облисполком…».





— Такое ощущение, что кто-то намеренно загоняет предприятие в угол, — говорит лифтер Жанна Вашкевич. — Почему такая тяжелая финансовая ситуация? Ведь жильцы домов исправно платят за услуги ЖКХ, в том числе и за обслуживание лифтов. А эти деньги почему-то не доходят до нас.





Утверждать о наличии чьей-то заинтересованности в развале ГП «Изолиткоммунпром» без фактов, конечно, нельзя.





Но это государственное предприятие уже давно не монополист на рынке услуг по обслуживанию лифтового хозяйства многоэтажных домов в ряде городов Минской области, в том числе и в Борисове. И самое интересное, что конкуренцию создают частные предприятия, созданные либо людьми, занимавшими ранее руководящее позиции в ГП «Изолиткоммунпром», либо близкими родственниками этих людей.









Получить комментарий у нынешнего директора ГП «Изолиткоммунпром» Олега Панкевича не удалось — телефонную трубку в офисе в агрогородке Гатово никто не поднимал.







