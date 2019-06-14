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Каждый пятый обладатель татуировки болен

15.06.2019 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем, выявило исследование.


Такие результаты показало исследование более двух тысяч человек, пишет oxu.az

Исследование о здоровье обладателей татуировок или пирсинга провели британские ученые.

Около 18% опрошенных признались, что в течение пяти лет после того, как они набили изображение на коже, они испытали различные проблемы со здоровьем.

Сообщается, что в отдельных случаях нанесение татуировки даже вызывало сепсис и летальный исход.

Специалисты рекомендуют ввести лицензирование оказания таких услуг, чтобы минимизировать риски для здоровья.


 
 
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Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем, выявило исследование.
 
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