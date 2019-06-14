Каждый пятый обладатель татуировки болен





oxu.az Такие результаты показало исследование более двух тысяч человек, пишет





Исследование о здоровье обладателей татуировок или пирсинга провели британские ученые.





Около 18% опрошенных признались, что в течение пяти лет после того, как они набили изображение на коже, они испытали различные проблемы со здоровьем.





Сообщается, что в отдельных случаях нанесение татуировки даже вызывало сепсис и летальный исход.





Специалисты рекомендуют ввести лицензирование оказания таких услуг, чтобы минимизировать риски для здоровья.



