По Минску и области объявили план «Перехват»: мужчина, угрожая ножом, забрал внедорожник у женщины

— Проезжала по Немиге и Богдановича, милиционеры с автоматами и в касках тормозят некоторые машины в потоке, проверяют документы, — рассказала читательница Елена из Минска





Такая картина наблюдалась и на других улицах, например Маяковского, Калиновского и Кедышко.





В милиции рассказали, в чем причина таких проверок: правоохранители ищут подозреваемого на машине Toyota Land Cruiser черного цвета.





— Мужчина отдыхал с подругой на даче, а затем собрался уехать с приятелем на машине. Его подруга, владелица машины Toyota Land Cruiser, отказалась дать ему машину. После чего, с ее слов, он под угрозой ножа заставил написать ее расписку о том, что у нее нет претензий, сел в машину со своим товарищем и уехал, — сообщил официальный представитель УВД Миноблисполкома Сергей Босько.









Оценка действиям мужчины будет дана позже, после его задержаний и установления картины произошедшего. Пока его поступок может квалифицироваться как разбой или грабеж.