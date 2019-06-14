ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершение долгого процесса над каталонскими сепаратистами в Испании

15.06.2019 12:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

"Судебный процесс над 12 каталонскими лидерами, которых обвиняют в подготовке к провозглашению независимости их региона, завершился в среду в Мадриде.

 

Непримиримость обеих сторон остается неизменной", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Мадриде Франсуа Мюссо.

"Среди обвиняемых есть бывшие члены регионального правительства Каталонии, стоявшие у руководства осенью 2017 года, когда сепаратисты неоднократно пытались провести референдум о самоопределении, о котором центральная власть в Мадриде и слышать не хотела. Сепаратистские лидеры, считавшие такой опрос "необходимым условием народного мандата", организовали серию вызовов испанскому государству. (...) 20 октября они официально провозгласили "независимость" региона, хотя подобное объявление, сделанное каталонским президентом того времени Карлесом Пучдемоном (сегодня он находится в "судебном изгнании" в Бельгии), не привело к желаемому результату", - говорится в статье.

"В целом, в течение четырех месяцев судебного разбирательства в Верховном суде Мадрида (расположенном в центре столицы и находящемся под постоянным наблюдением) обе стороны стояли на своих позициях. Сторона обвинения, представленная испанским государством, сочла, что сепаратистские лидеры, сидящие на скамье подсудимых (бывшая спикер парламента, бывшие министры региональных исполнительных органов, два ассоциативных лидера) "совершили серьезные нарушения испанских законов", - передает журналист.


"По мнению правоведа Хорди Ниева, "следует учитывать, что из-за своей новейшей истории, отмеченной путчами и потерей колоний, Испания боится как чумы потери части своей территории". Отсюда и желание применить очень суровые наказания за "неповиновение властям" или "мятеж", за которые грозит до 25 лет лишения свободы. Сторона защиты не отказалась от идеи о том, что "волеизъявление народа определять свою судьбу" является "демократическим принципом, превосходящим любые другие соображения". Если верить им, то отсюда вытекает то, что "необходимо было попытаться заставить Мадрид удовлетворить волеизъявление каталонского народа". Согласно опросам общественного мнения, приблизительно 80% каталонцев поддерживают референдум о самоопределении, а половина говорит, что они сепаратисты", - указывает Le Temps.

"Мы присутствуем при очень жестком противостоянии между двумя сторонами, - подчеркивает комментатор Антони Пуигверд. - В сепаратистском лагере в значительной мере проявилась недобросовестность. Вопреки их словам, на самом деле они стремились к эффективной независимости. В другом лагере настаивали на судебной строгости, демонстрирующей то, что государство не прощает и должно следовать установленному порядку наказания".


"Вчера, во время заседания, основным обвиняемым - находящимся в предварительном заключении с ноября 2018 года - было предоставлено право на окончательные заявления в форме защитительной речи. Все высказывания сводились к идее о том, что ни при каких обстоятельствах их поведение осенью 2017 года не может так или иначе быть похожим на "попытку государственного переворота", как это утверждает обвинение. Так, бывший региональный министр Жозеп Руль взволнованно воскликнул: "В Испании не хватит тюрем, чтобы запереть в них идеи целого народа!" По данным судебного источника, приговор должен быть известен в ноябре", - резюмирует Мюссо.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Судебный процесс над 12 каталонскими лидерами, которых обвиняют в подготовке к провозглашению независимости их региона, завершился в среду в Мадриде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алибасова для реабилитации могут отправить в Казахстан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика