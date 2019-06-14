Завершение долгого процесса над каталонскими сепаратистами в Испании









пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Мадриде Франсуа Мюссо. Непримиримость обеих сторон остается неизменной", -корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Мадриде Франсуа Мюссо.





"Среди обвиняемых есть бывшие члены регионального правительства Каталонии, стоявшие у руководства осенью 2017 года, когда сепаратисты неоднократно пытались провести референдум о самоопределении, о котором центральная власть в Мадриде и слышать не хотела. Сепаратистские лидеры, считавшие такой опрос "необходимым условием народного мандата", организовали серию вызовов испанскому государству. (...) 20 октября они официально провозгласили "независимость" региона, хотя подобное объявление, сделанное каталонским президентом того времени Карлесом Пучдемоном (сегодня он находится в "судебном изгнании" в Бельгии), не привело к желаемому результату", - говорится в статье.





"В целом, в течение четырех месяцев судебного разбирательства в Верховном суде Мадрида (расположенном в центре столицы и находящемся под постоянным наблюдением) обе стороны стояли на своих позициях. Сторона обвинения, представленная испанским государством, сочла, что сепаратистские лидеры, сидящие на скамье подсудимых (бывшая спикер парламента, бывшие министры региональных исполнительных органов, два ассоциативных лидера) "совершили серьезные нарушения испанских законов", - передает журналист.









"По мнению правоведа Хорди Ниева, "следует учитывать, что из-за своей новейшей истории, отмеченной путчами и потерей колоний, Испания боится как чумы потери части своей территории". Отсюда и желание применить очень суровые наказания за "неповиновение властям" или "мятеж", за которые грозит до 25 лет лишения свободы. Сторона защиты не отказалась от идеи о том, что "волеизъявление народа определять свою судьбу" является "демократическим принципом, превосходящим любые другие соображения". Если верить им, то отсюда вытекает то, что "необходимо было попытаться заставить Мадрид удовлетворить волеизъявление каталонского народа". Согласно опросам общественного мнения, приблизительно 80% каталонцев поддерживают референдум о самоопределении, а половина говорит, что они сепаратисты", - указывает Le Temps.





"Мы присутствуем при очень жестком противостоянии между двумя сторонами, - подчеркивает комментатор Антони Пуигверд. - В сепаратистском лагере в значительной мере проявилась недобросовестность. Вопреки их словам, на самом деле они стремились к эффективной независимости. В другом лагере настаивали на судебной строгости, демонстрирующей то, что государство не прощает и должно следовать установленному порядку наказания".









"Вчера, во время заседания, основным обвиняемым - находящимся в предварительном заключении с ноября 2018 года - было предоставлено право на окончательные заявления в форме защитительной речи. Все высказывания сводились к идее о том, что ни при каких обстоятельствах их поведение осенью 2017 года не может так или иначе быть похожим на "попытку государственного переворота", как это утверждает обвинение. Так, бывший региональный министр Жозеп Руль взволнованно воскликнул: "В Испании не хватит тюрем, чтобы запереть в них идеи целого народа!" По данным судебного источника, приговор должен быть известен в ноябре", - резюмирует Мюссо.



