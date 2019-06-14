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Белорусский 4G назвали самым медленным в Европе

15.06.2019 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная аналитическая компания OpenSignal опубликовала очередное исследование мобильного интернета в мире. Результаты исследования приводит Радио Свабода.

По состоянию на май 2019 года в Беларуси исследователи зафиксировали среднюю скорость 4G-интернета в 7,7 Мбит/с на скачивания и 4,4 Мбит/с на передачу данных. Это худший результат в Европе. Близкие к нашим скорости наблюдались в Египте, Доминиканской Республике, Панаме и на Филиппинах. В Украине зафиксировали 11,2 Мбит/с на скачивания, в России — 12 Мбит/с, в Польше — 19,9 Мбит/с. Правда, в рейтинг не попал ряд небольших стран Европы, таких как Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория…

Самый быстрый интернет, свыше 40 Мбит/с на скачивание, — в Южной Корее, Норвегии, Канаде и Нидерландах. Самый медленный из исследованных стран, 5 Мбит/с и ниже, — в Узбекистане, Непале, Алжире и Ираке.

Беларусь также в нижней части таблицы по параметру «доступности» 4G — это параметр показывает, сколько времени устройство действительно подключено к LTE-сети, если в настройках выставлено подключение к 4G. Исследователям удавалось оставаться подключенными к белорусской сети 68,6% времени. В Украине — 66,6%, в России — 73,9%, в Польше — 82,3%.


Особенность белорусской 4G-сети в том, что ее строили не сами операторы каждый для себя (как было с 3G и 2G), а полугосударственный инфраструктурный оператор BeCloud. Из-за несогласия с тарифами BeCloud оператор Velcom не мог предложить абонентам LTE-сеть более трех лет, хотя утверждал, что имеет собственное 4G-оборудование, готовое к запуску.

 
 
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Международная аналитическая компания OpenSignal опубликовала очередное исследование мобильного интернета в мире. Результаты исследования приводит Радио Свабода.
 
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