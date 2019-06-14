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В рейтинге самых дорогих городов для жизни Минск занял 365 место
Источник материала: Партизан
В рейтинге Cost of Living Index 2019, составленном порталом Numbeo, Минск оказался на 365 месте из 430 рассматриваемых городов мира.
В списке городов белорусская столица разместилась между сербским Нисом и молдовским Кишиневом.
Отметим, что среди столиц соседствующих с Беларусью государств самым дорогим городом признана Рига, находящаяся на 239-м месте. Далее следуют Вильнюс - 256-е место, Варшава - 287-е, Москва 294-е и Киев - 385-е.
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В рейтинге Cost of Living Index 2019, составленном порталом Numbeo, Минск оказался на 365 месте из 430 рассматриваемых городов мира.
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