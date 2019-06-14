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В рейтинге самых дорогих городов для жизни Минск занял 365 место

15.06.2019 12:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рейтинге Cost of Living Index 2019, составленном порталом Numbeo, Минск оказался на 365 месте из 430 рассматриваемых городов мира.

В списке городов белорусская столица разместилась между сербским Нисом и молдовским Кишиневом. 

Отметим, что среди столиц соседствующих с Беларусью государств самым дорогим городом признана Рига, находящаяся на 239-м месте. Далее следуют Вильнюс  - 256-е место, Варшава - 287-е, Москва 294-е и Киев - 385-е. 
 
Теги: Минск
 
 
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В рейтинге Cost of Living Index 2019, составленном порталом Numbeo, Минск оказался на 365 месте из 430 рассматриваемых городов мира.
 
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