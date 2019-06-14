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Во Владивостоке начался серийный выпуск двигателей Mazda для экспорта в Японию

15.06.2019 14:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Открывшийся прошлой осенью во Владивостоке моторный завод СП Mazda Sollers приступил к серийному выпуску бензиновых двигателей Mazda семейства SkyActiv-G.


В рамках подготовки к серийному производству на предприятии в течение нескольких месяцев проводились пуско-наладочные работы оборудования и производство пилотных партий двигателей. Первые тестовые партии моторов подверглись специализированным проверкам в Японии. Некоторые единицы двигателей тестировали до полного износа их ресурса. Все двигатели из пилотной серии успешно прошли испытания и признаны полностью соответствующими всем международным стандартам качества Mazda.


На новом заводе Mazda Sollers выпускаются бензиновые «четверки» SkyActiv-G объемом 2 л и мощностью 150 л.с., соответствующие экологическому стандарту Евро-5. Предприятие обладает проектной мощностью 50 тысяч двигателей в год — вся продукция завода будет отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия Mazda.

 
 
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Открывшийся прошлой осенью во Владивостоке моторный завод СП Mazda Sollers приступил к серийному выпуску бензиновых двигателей Mazda семейства SkyActiv-G.
 
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