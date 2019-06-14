Как в Ивье отметят 3 июля

Источник материала: Ивьевский край

Ивье на пороге празднования двух важных дат: 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и 575-летия со Дня первого упоминания города в письменных источниках.





12 июня в райисполкоме оргкомитет по проведению вышеназванных мероприятий обсудил концепцию большого праздника в Ивье.

Все мы ждем с радостью День города, и все городские службы, в пределах возможностей городского бюджета, прилагают максимум усилий к тому, чтобы праздник стал массовым, пышным, интересным, нарядным и безопасным.

Как рассказала корреспондентам газеты "ІК" заместитель председателя райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, ежегодный День города - красивейшее зрелище, которое проводится в Ивье традиционно 3 июля, должно стать одним из самых ярких и запоминающихся летних мероприятий.

Что касается культурной программы, праздник начнется на площади в 12.00 с митинга и театрализованного шествия по улице 1 Мая.

Конечно, прозвучит гимн, вызовет душевный отклик композиция "Беларусь помнит", пройдет торжественное возложение венков в память о погибших воинах. А потом веселье: белорусские, татарские, еврейские танцы. Но самый главный танец - это, конечно, вальс. В День Независимости Беларуси, 3 июля, в Гродненской области состоится масштабная акция "Вальс Победы". В Гродно и во всех районных центрах области в 14.00 на городских площадях 75 пар будут танцевать "Майский вальс". Ивьевчане также присоединятся к акции. Вихрь вальса закружит пары не только на главной площади районного центра, но и во всех агрогородках Ивьевщины.

Далее шествие, которое возглавит духовой оркестр, направится на набережную пруда г. Ивье. На берегу городского пруда гостей будут ждать детская, спортивная, концертная, хлебосольная интерактивные площадки, самая экзотическая из которых, конечно, "Сабантуй". Креативной новинкой праздника станут площадки исторических усадеб района.

Каждый человек, независимо от возраста, найдет здесь что-то интересное для себя.

Будут работать многочисленные выставки, фотозоны. И по традиции будет прямо на месте вариться ароматная вкусная солдатская каша, которой смогут угоститься все желающие.

В 17.00 состоится концерт "Заслуженной артистки Республики Беларусь", поп-певицы Искуи Абалян.

В 21.50 ивьевчане присоединятся к акции "Споем гимн вместе!", чтобы вместе со всей страной исполнить самые главные для каждого белоруса строки.

В завершение праздника организаторы обещают файер-шоу. Они уверены, что в этот день не только театр огня озарит набережную, но и добрые, веселые улыбки ивьевчан и их гостей.

Планируйте свое время уже сегодня, чтобы принять активное участие в празднестве, ведь только от горожан - хозяев праздника - зависит, будет ли этот день по-настоящему веселым, светлым, интересным.

И. Холяво.

Фото из архива "IK".