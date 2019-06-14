Фан-зоны II Европейских игр

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Значимые моменты культурной программы фан-зоны Дворец Спорта.

Формат фан-зоны международный и национальный.

График работы фан-зоны с 19 по 30 июня с 10.00 до. 00.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр в Минске фан-зона работает до 04.00.

В программе работы фан-зоны:

презентации НОКов стран участниц II Европейских Игр и их культурной программы – Азербайджан, Израиль, Великобритания, Грузия, Италия, Венгрия, Турция, Латвия, Австрия, Румыния, Россия;

выступления артистов и народных коллективов из разных стран. На площадке фан-зоны будут представлены национальные кухни, ремесла, театральные коллективы и спортивные достижения участников II Европейских игр в Минске;

белорусская концертная программа представлена форматами «Bright Kids», «Bright Folk», «Bright Stage», «Bright Orchestra», «Bright Dance».

Кроме музыкальной программы на сцене у Дворца спорта свои развлекательные шоу представят: радиостанция «Пилот ФМ» – информационный партнер главной фан-зоны Игр, интеллектуальная игра «Мозгобойня». Все дни фан-зоны будут работать площадки с показательными выступлениями от Белорусской федерации петанка и Белорусского общественного объединения традиционных видов борьбы.

Для детей будет работать мини-фан-зона организованная совместно с ЮНИСЕФ. Ее торжественное открытие состоится днем 21 июня. Насыщенная ежедневная программа из мастер-классов, игр, спортивных активностей, конкурсов, флеш-мобов, мотивирующих выступлений известных спортсменов и тренеров, мастер-классы и театральные представления.

Лучшие события по дням:

19 июня

Торжественное открытие фан-зоны Дворец спорта,

программа «The Final Countdown» — концерт Президентского оркестра РБ под управлением Виктора Бабарикина с участием звезд белорусской музыкальной сцены: Руслана Алехно, Георгия Колдуна, Ирины Дорофеевой, Ивана Вабищевича, Ксении Жук, Алены Ланской, Алексея Хлестова, Тариэла Майсурадзе.

20 июня

Оркестр «Немига», фольклорная группа «Купалинка», арт-группа «Беларусы»,

группа «Drum Ecstasy»,

Белорусский государственный ансамбль «Песняры»,

День культуры и традиций Республики Азербайджан

21 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

солисты продюсерского центра «СПАМАШ»,

кавер-бэнды «OK Band», «Минское Море»,

День культуры и традиций Израиля

Алена Ланская , Ольга Плотникова, Тео, Алексей Хлестов, Герман, солисты Театра песни Ирины Дорофеевой, группы «Провокация» и «Litesound»,

трансляция Церемонии официального открытия II Европейских игр 2019 года в Минске,

Bright Party с участием артистов электронной сцены: DJ Shane, DJ Magic Sound, DJ Gleb Glebov, DJ Arston.

22 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

The Apples, SOMETHIN’ REGENERATED (Великобритания),

Clean Cut Kid, DJ Blaise (Великобритания),

показательные выступления по историческому фехтованию,

День культуры и традиций Великобритании

23 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

группы «Дрозды», «Стары Ольса», «Shuma», «Лас-Вегас», Ян Ярош, Лера Яскевич,

Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии «Рустави», Государственный Театр пантомим им.Шаликашвили (Грузия),

Нино Катамадзе & Band при участии струнного оркестра «Большой романтик» и «NEW LIVE BRASS» (Грузия),

показательные выступления по историческому фехтованию,

День культуры и традиций Грузии

24 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

камерный ансамбль «Минск-классик», Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь «Крупицкие музыки»,

Ансамбли танца «Зубренок», «Чабарок», Театр эстрадной песни «Сябрынка»,

Группа «Vassel & Rooby»,

Медальные церемонии награждения победителей II Европейских игр 2019 года в Минске по легкой атлетике,

День культуры и традиций Италии.

25 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

народные ансамбли «Свята», «Забава», «Узорица»,

группы «Лас-вегас», «Топлес», «Дядя Ваня и племянники»,

Pal Istvan Szalonna (Венгрия),

День культуры и традиций Венгрии.

26 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича,

Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки»,

Александр Солодуха, Макс Лоренс, ВИА «Чаровницы».

27 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Palladium Electric Band, кавер-бэнды «Jazz city bаnd», «DeTroit Cover band»,

презентация культуры, истории и кулинарии Провинции Газиантеп (Турция),

ERAY (Турция), группа «GASMEK» (Турция),

День культуры и традиций Турции.

28 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята»,

«Свята», Ольга Плотникова, Александра Гайдук, Usari,

группа «Carnival Youth» (Латвия),

День культуры и традиций Латвийской Республики.

29 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева, DJ Shane,

Танцевальная концертная программа от Белорусской ассоциации танцевального спорта,

День культуры России.

30 июня

Трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

группы «Чистый голос», «Ягорава гара», «Палац»,

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры»

DJ Magic Sound , DJ Gleb Glebov, DJ Shane,

День культуры и традиций Беларуси,

трансляция Церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

Значимые моменты культурной программы фан-зоны Минск-Арена.

Формат фан-зоны танцевальный.

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 10.00 до 23.30, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр в Минске фан-зона работает до 01.00.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини-фан-зона совместно с ЮНИСЕФ – игры и развлечения, лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны формата #BrightDance:

ARSTON, UCast, Laurel, Fedorovsky, Magic Sound, Shane, Groove Dealers, Intelligency, GodsGiven, Shuma, Tempo Bay, Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Мiкiта, Ян Ярош, Drum Ecstasy, Palladium Electrik Band, Alen Hit, Тэо, Жанет, Заслуженные артисты Республики Беларусь Инна Афанасьева, Виктория Алешко, Ирина Дорофеева. Кавер-бенды: «Харди-Гарди», «Бавария», «Иномарки», «Минское море», GreenLandia.

Лучшие выступления по дням:

21 июня

Развлекательная программа «50 европейских хитов» с участием кавер-бэндов «Харди-Гарди», «Бавария»,

шоу программа «Время ярких побед» с участием факелоносцев эстафеты «Пламя мира». Участники концерта: Даниель Ястремский, Анна Шаркунова, Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко, Саша Немо, Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева.

прямые трансляции лучших соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

трансляция официальной Церемонии официального открытия II Европейских игр 2019 года в Минске.

22 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

выступления фольклорных ансамблей и детских творческих коллективов,

прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Александр Патлис и группа «Новый Иерусалим», Tempo Bay.

23 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids.

прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

Mikita, «Минское море», UCast.

24 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk

Drum Ecstasy, Palladium Electric Band, UZARI Band, Alen Hit, Shane.

25 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk

группы «Дядя Ваня и племянники», «Топлесс», Жанет, Елена Гришанова, Fedorovski.

26 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids,

группа «Тяни-Толкай», Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Ольга Плотникова, Алексей Хлестов, DJ Laurel (djset).

27 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,

выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids,

группа «Дрозды», Lina Lee, Lima Osta, Лера Яскевич, Лиса, Magic Sound (dj set).

28 июня

Прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,выступления лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids,

шоу кавер-бэндов: «Иномарки», «Харди-Гарди», «Бавария».

группы «Леприконсы», Intelligency, ARSTON (dj set).

29 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

выступления лучших фольклорных ансамблей #BrightFolk и лучших детских вокальных и танцевальных творческих коллективов #BrightKids.

прямые трансляции соревнований II Европейских игр 2019 года в Минске,группы LiteSound, Groove Dealers и Ян Ярош, GodsGiven (dj set).

30 июня

Мастер-классы по фитнессу,

интеллектуальное шоу с вопросами о Европейских играх,

Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Тео, Ольга Плотникова, Анна Шаркунова, Заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская, Заслуженная артистка Республики Беларусь Инна Афанасьева.

прямая трансляция Церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019 в Минске.

Значимые моменты культурной программы региональных фан-зон

Брест

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: солистытворческого центра АртПиппер, солисты студии «Ангел», рок-группа «Виски Уэй», рок-группа «Алгоритм», клуб социальных танцев «BreStarDance», цирковая студия «Жонглеры Бреста».

21 июня

20 30 – 22 00 концерт солистов творческого центра АртПиппер;

22 июня

20 00 – 21 00 концертная программы участников эстрадной студии «Ангел», руководитель Анна Мусвидас;

24 июня

20 55 – 22 00 танцевальные вечер с участием Брестского клуба социальных танцев «BreStarDance»;

25 июня

18 3 – 20 00 концерт образцового ансамбля танца «Надежда» Брестского городского центра культуры;

26 июня

19 00 – 20 00 концерт народного вокального ансамбля «Рамонки»;

27 июня

20 40 – 21 20 цирковая студия «Жонглеры Бреста»;

28 июня

20 00 – 21 00 концерт рок-группы «Алгоритм»;

30 июня

20 30 – 22 00 концерт рок-группы «Виски Уэй».

Витебск

График работы фан-зоны 21 июня с 17.00 до 00.30, 22 июня с 17 00 до 21 00, 23 июня с 17 00 до 22 00, 24 июня с 17 00 до 21 30, 25 июня с 17 00 до 19 30, 26 июня с 17 00 до 22 00, 27 июня с 17 00 до 21 30, 28 июня с 13 00 до 23 00, 29 июня с 10 00 до 23 00, 30 июня с 14 00 до 00 30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

21 июня

20 00 – 22 00 гала-концерт творческих коллективов и исполнителей г. Витебска;

29 июня

10 00 – 15 00 автопробег, автовыставка;

21 00 – 23 00 «Классика с Velcom»;

23 00 фейерверк;

30 июня

14 00 -15 00 велопробег, показательные выступления фитнес-клубов, интерактивные площадки;

20 00 – 22 00 гала-концерт «I открытого молодежного фестиваля хореографии».

Гомель

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Максим Сапатьков, ALEN HIT, группа «Стары фальварак», «Джолливуд», проект BLGN & Mirex, огненный коллектив «Инсейн», огненный коллектив «Флеш Лайтс», группа «Без Билета».

21 июня

21 00 – 22 00 Максим Сапатьков; ALEN HIT;

30 июня

(19 30 – 21 20)

группа «Стары фальварак»;

«Джолливуд»; проект BLGN & Mirex;

огненный коллектив «Инсейн»;

огненный коллектив «Флеш Лайтс»;

21 20 – 22 00 группа «Без Билета».

Гродно

График работы фан-зоны 21 июня с 14 00 до 00 30, 22 июня с 12 30 до 20 30, 23 июня с 11 50 до 19 30, 24 июня с 14 00 до 21 20, 25 июня с 10 00 до 19 00, 26 июня с 10 00 до 19 20, 27 июня с 10 00 до 21 00, 28 июня с 10 00 до 20 20, 29 июня с 10 00 до 21 10, 30 июня с 12 00 до 00 30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: народная эстрадная студия «Миллениум», образцовая эстрадная студия «Септима», детская вокальная студия «Яварынка», хореографический коллектив «Белые росинки», черлидерская команда «Дартли, ансамбль «Фабричный колорит», Народный ансамбль песни «Неман», Народный ансамбль белорусской песни и музыки «Гасцінец», Народный ансамбль белорусской песни «Гарадніца», ансамбль украинской песни «Барвінок».

21 июня

(20 55 -21 55)

народная эстрадная студия «Миллениум»;

образцовая эстрадная студия «Септима»;

детская вокальная студия «Яварынка»;

хореографический коллектив «Белые росинки»;

черлидерская команда «Дартли»;

24 июня

18 05 – 18 55 «Мы-будущее страны» Интерактивная площадка от БРСМ (спортивные мастер-классы, аквагрим, фотозона);

27 июня

16 30 – 17 30 концертная программа «От всего сердца желаем вам побед!», подготовленная артистами эстрадного коллектива «Струны сердца» Гродненского городского центра культуры;

29 июня

16 00 – 17 00 встреча с гродненскими спортсменами и тренерами, участниками II Европейских игр;

30 июня

(20 40 – 21 45)

вокальный ансамбль «Фабричный колорит»;

Народный ансамбль песни «Неман»;

Народный ансамбль белорусской песни и музыки «Гасцінец»;

Народный ансамбль белорусской песни «Гарадніца»;

ансамбль украинской песни «Барвінок».

Могилев

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

24 июня

18 00 — 19 00 показательные выступления клубов восточных единоборств;

25 июня

18 30 — 20 00 мастер-классы фитнес-клубов;

26 июня

19 00 – 20 00 турнир по лазертагу;

28 июня

20 00 – 22 00 концертно-развлекательная программа «С днем рождения, Могилев!»;

29 июня

21 00 – 22 00 спортивный праздник «ВелоДэй»;

30 июня

(17 00 – 22 00)

концертная программа;

встреча со спортсменами, закончившими выступление на Европейских играх в Минске 2019.

Бобруйск

График работы фан-зоны с 21 по 30 июня с 17.00 до 23.00, кроме 21 и 30 июня в дни открытия и закрытия Европейских игр фан-зона работает до 00.30

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Народный вокальный ансамбль «Девчата», инструментальный ансамбль «Арт-альянс», образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта», Народный инструментальный ансамбль «Бурлеска», образцовая эстрадная студия «Жемчужина», вокально-эстрадная студия «Каскад», ансамбль русских народных инструментов «Виртуозы», Народный казачий ансамбль «Вольница», ансамбль аккордеонистов «Интермеццо», камерный ансамбль «Элегия», камерный хор «Дворец искусств Бобруйска», коллектив «Дворец школы искусств №2 имени Оловникова», заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь Народный хор народной песни имени Балаханова

21 июня

21 00 — 22 00Народный вокальный ансамбль «Девчата» ГУО «Детская школа искусств №1 имени Тикоцкого»;

22 июня

20 00 – 21 00 инструментальный ансамбль «Арт-альянс» ГУО «Детская школа искусств №1 имени Тикоцкого»;

23 июня

(18 00 – 19 00)

образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта»;

Народный инструментальный ансамбль «Бурлеска» ГУО «Детская школа искусств №1 имени Тикоцкого»;

образцовая эстрадная студия «Жемчужина»;

24 июня

(21 00 – 21 30)

вокально-эстрадная студия «Каскад»;

ансамбль русских народных инструментов «Виртуозы»;

25 июня

(18 30 – 19 30)

Народный казачий ансамбль «Вольница», ансамбль аккордеонистов «Интермеццо»;

26 июня

19 00 – 20 00 камерный ансамбль «Элегия»;

27 июня

20 40 – 21 30 камерный хор «Дворец искусств Бобруйска»;

28 июня

20 00 – 21 00 коллектив «Дворец школы искусств №2 имени Оловникова»;

29 июня

20 50 – 21 50 заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь Народный хор народной песни имени Балаханова.

Молодечно

График работы фан-зоны 21 июня с 19 00 до 00 30, 22 июня с 16 00 до 21 00, 23 июня с 16 00 до 18 30, 24 июня с 16 00 до 18 00, 25 июня с 16 00 до 19 00, 26 июня с 17 00 до 19 00, 27 июня с 10 00 до 21 00, 28 июня с 17 00 до 20 00, 29 июня с 16 00 до 21 30, 30 июня с 12 00 до 00 30.

В программе работы фан-зоны:

Просмотр самых значимых спортивных соревнований на больших экранах, детская мини фан-зона совместно с Unicef – игры и развлечения, интеллектуальная игра «Мозгобойня», лучшие белорусские исполнители и группы, спортивные активности, конкурсы и интерактивные игры.

Исполнители хедлайнеры фан-зоны: Дмитрий Колдун, Народный ансамбль эстрадной музыки «Резонанс», Народный ансамбль популярной музыки «Крещендо», Народный вокально — инструментальный ансамбль «Молодечно», Народный ансамбль народной музыки «Сакавинка», Народный ансамбль «Ad libitum», Народный вокальный ансамбль «Менестрели», вокальное трио «Фиеста», вокальная группа «Cantika, ансамбль русских народных инструментов «Сувенир», Народный ансамбль народной песни «Харашуха, образцовая студия эстрадной песни «Спяваем разам», образцовый хореографический ансамбль «Солнечные лучики», образцовая эстрадная студия «Жывы гук», образцовый хореографический ансамбль «ВиЗаВи», образцовая студия бального танца «Каскад» ГУ «Дворец культуры г.Молодечно», образцовая цирковая студия «Мечта», солисты эстрадных студий ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района».

21 июня (19 00 – 22 00)

Народный ансамбль эстрадной музыки «Резонанс»;

Народный ансамбль популярной музыки «Крещендо»;

Народный вокально — инструментальный ансамбль «Молодечно»;

Народный ансамбль народной музыки «Сакавинка»;

солисты эстрадных студий ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района»;

22 июня (20 00 – 21 00)

народный ансамбль «Ad libitum»

Народный вокальный ансамбль «Менестрели»,

вокальное трио «Фиеста», вокальная группа «Cantika»;

23 июня (16 00 – 17 00)

ансамбль русских народных инструментов «Сувенир»;

Народный ансамбль народной песни «Харашуха»;

24 июня (16 00 – 17 00)

образцовая студия эстрадной песни «Спяваем разам»;

образцовый хореографический ансамбль «Солнечные лучики»;

образцовая эстрадная студия «Жывы гук»;

образцовый хореографический ансамбль «ВиЗаВи»;

образцовая студия бального танца «Каскад» ГУ «Дворец культуры г.Молодечно»;

25 июня (16 00 — 17 00)

выступление творческих коллективов ГУО «Гиназия – колледж искусств г.Молодечно»;

26 июня (17 00 – 17 40)

образцовая цирковая студия «Мечта»;

солисты эстрадных студий ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района»;

27 июня

21 00 концерт Дмитрия Колдуна (платный);

28 июня (17 00 – 18 00)

Народный вокальный ансамбль «Березиночка»,

Народный вокальный ансамбль «Асалода» ГУК «Централизованная клубная система Молодечненского района»;

29 июня (16 00 – 17 00)

образцовая студия эстрадного пения «Браво!»;

образцовый танцевальный коллектив «Грация»;

30 июня

12 00 – 21 45 региональный фестиваль-конкурс «Одна земля».

Значимые моменты культурной программы фан-зоны Чижовка-Арена.

Популярный формат.

В разных программах и жанрах выступят любимые артисты. Цель программы – привлечь самую широкую аудиторию, зарядить болельщиков на поддержку спортсменов и глобальный спортивный праздник.

Гостей фан-зоны на главной сцене будут ждать: Тео, Герман, «Аура», «Тяни-Толкай», «Дрозды», Саша Немо, «Стары Ольса», Алексей Хлестов, «Топлесс», «Mikita», Ирина Игнатюк, «Дядя Ваня и племянники», «Лас-Вегас», Заслуженные артистки Республики Беларусь Ирина Дорофеева, Искуи Абалян, Виктория Алешко, Алёна Ланская.

Хэдлайнеры фан-зоны по дням:

21 «Bright kids»: выступления юных артистов и ансамблей «Малиновка», Центра искусств «Арт-платформа».

«Bright stage»:Заслуженные артистки Республики Беларусь Виктория Алешко и Ирина Дорофеева, Герман, Саша Немо, Тео, группы «Радиоволна», «Аура».

Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске, Трансляция Церемонии официального открытия II Европейских игр 2019. 22 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright stage»: ансамбль солистов п/у И.Иванова, Ирина Игнатюк.

«Bright orkestra»: Заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр ВС РБ», Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича. 23 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright folk»: группа «Стары Ольса».

«Bright party»: группы «Дрозды», «Таймсквер», «Минское море», кавер-бенд «Бавария». 24 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright folk» : Государственный академический ансамбль танца «Беларусь», фольклорная группа «Купалинка», группа «Палац».

«Bright stage»: группа «Дядя Ваня и племянники». 25 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright folk»: Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Стары Ольса».

«Bright party»: группа «Минское море». 26 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright stage»: Герман Титов, Группа «Топлес», Алексей Хлестов, Группа «Mikita», кавер-группа «DeTroit».

«Bright Dance»: DJ Magic sound 27 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright folk»: группы «БелРосы», «Палац».

«Bright Dance»: группа «Vassel &Rooby» 28 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright stage»: группы «Тяни Толкай», «Лас-Вегас», «Дрозды», Елена Гришанова. 29 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске.

«Bright folk»: Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца «Свята», Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки», группа «Ляльки корпорейшен».

«Bright kids»: солисты центра искусств «Арт-платформа» и продюсерский центр Uzari Production, солисты Национального центра музыкального искусства имени В.Г.Мулявина В сопровождении балета п/у Ольги Шамровой.

«Bright stage»: Заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян, Александра Гайдук, Саша Немо, группы «Аура», «Радиоволна». 30 Прямые трансляции II Европейских игр 2019 года в Минске..

«Bright kids»: «Зубренок», «Сябрынка», «Буслік».

«Bright folk»: группв «Купалинка», «Вяликдзень»

«Bright stage»: Заслуженные артистки Республики Беларусь Алёна Ланская и Виктория Алешко, ТЕО, группы «Тяни-Толкай», «Дрозды», «Дядя Ваня и племянники».

Трансляция Церемонии официального закрытия II Европейских игр 2019

Подробное расписание культурной программы на фан-зоне можно найти на официальном сайте II Европейских игр 2019 в Минске www.minsk2019.by в разделе «Беларусь».