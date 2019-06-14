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Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса
Источник материала: Интерфакс
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке законопроектов, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) .
Как сообщается в субботу на сайте президента Украины, во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области Зеленский посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.
Президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал Зеленский.
"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул он.
Президент сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Глава государства также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.
Президент посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города Мариуполь, а также пообщался со слушателями IТ-курса Beetroot Academy.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке законопроектов, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) . Как сообщается в...
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