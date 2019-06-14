Умер режиссёр Франко Дзеффирелли

Источник материала: Интерфакс

Итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли скончался на 97 году жизни, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал Нарделла в своём твиттере.

Франко Дзеффирелли - итальянский художник, режиссёр театра, оперы и кино, продюсер, сценарист, дважды номинировавшийся на премию "Оскар", получивший премию BAFTA, пять раз завоевавший премию Давида ди Донателло, дважды - премию "Эмми".

Был режиссёром самых известных экранизаций произведений Шекспира "Украшение строптивой" с Элизабет Тейлор в главной роли и "Ромео и Джульетта". После успешных киноадаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной тематике, сняв фильм "Брат Солнце, сестра Луна", посвящённый жизни Франциска Ассизского.