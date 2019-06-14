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Евросоюз вновь осудил применение смертной казни в Беларуси

15.06.2019 14:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Евросоюз вновь выступил с заявлением, осуждающим применение смертной казни в Беларуси и призвал белорусские власти ввести мораторий на ее использование.
"ЕС подтверждает свою решительную оппозицию смертной казни при любых обстоятельствах и призывает Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к отмене", - сказано в распространенном в субботу заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Казнь Александра Жильникова состоялась в Беларуси в июне 2019 года. согласно сообщениям, существует высокая вероятность того, что Вячеслав Сухарка также был казнен. Европейский союз выражает искреннее сочувствие семьям и друзьям жертв совершенных преступлений", - отмечается в заявлении.

Косьянчич подчеркивает, что "смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием".

"Продолжающееся применение смертной казни противоречит международным обязательствам Беларуси. Беларусь - единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, ранее с осуждением очередного использования смертной казни в Беларуси выступил официальный представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген.

Речь идет об Александре Жильникове, в отношении которого ранее был исполнен смертный приговор. Высшая мера наказания была ему назначена за убийство в 2015 году молодого человека и девушки.

Бывшая девушка молодого человека Алина Шульганова попросила Жильникова и его напарника Вячеслава Сухарко наказать свою соперницу. Тем не менее, исполнители зашли слишком далеко и убили как молодого человека, так и его новую девушку.

Изначально Жильникову было назначено пожизненное тюремное заключение, однако Минский суд пересмотрел дело и изменил наказание на смертную казнь.

 
 
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Евросоюз вновь выступил с заявлением, осуждающим применение смертной казни в Беларуси и призвал белорусские власти ввести мораторий на ее использование.
 
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