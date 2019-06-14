Порт Гамбурга заинтересован в создании логистической цепи из Китая через Беларусь

Источник материала: Интерфакс

Статс-секретарь министерства экономики, транспорта и инноваций Гамбурга Торстен Зевеке провел переговоры с руководством минтранса Беларуси и заявил о "большой заинтересованности" в развитии сотрудничества с Беларусью и создании совместной логистической концепции, сказано в сообщении Минтранса.

"Есть большая заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью, с целью создания совместной логистической концепции", - отмечается в сообщении ведомства по итогам состоявшихся накануне переговоров в Минске.

"Важным регионом, с которым работает наш порт сегодня, является Азия, а именно – Китай. В связи с этим Беларусь играет центральную роль в осуществлении континентальных перевозок между Европой и Китаем", - подчеркнул Зевеке.

Кроме того, он отметил, что Гамбург является также важным промышленным центром, "поэтому и с этой точки зрения мы с большим интересом рассматриваем Беларусь".

Немецкая делегация выразила заинтересованность в реализации проектов "Один пояс – один путь" и индустриального парка "Великий камень", отмечается в сообщении.