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«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центре Минска развернулся праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Верхнем городе уже встречают гостей. Здесь их ждет настоящий карнавал эмоций с выступлениями музыкантов, уличных артистов и циркачей. У стен городской ратуши работает съемочная группа СТВ. Григорий Азарёнок сейчас на прямой связи со студией.
Фото. День Польши в Верхнем городе
Фото. День Польши в Верхнем городе
Фото. День Польши в Верхнем городе
Фото. День Польши в Верхнем городе
Фото. День Польши в Верхнем городе
Фото. День Польши в Верхнем городе
Фото. День Польши в Верхнем городе
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«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Новости Беларуси. В центре Минска развернулся праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Верхнем городе уже...
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