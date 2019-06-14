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«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске

15.06.2019 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центре Минска развернулся праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске

«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске

В Верхнем городе уже встречают гостей. Здесь их ждет настоящий карнавал эмоций с выступлениями музыкантов, уличных артистов и циркачей. У стен городской ратуши работает съемочная группа СТВ. Григорий Азарёнок сейчас на прямой связи со студией.

«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Артур Михальский, Григорий Азаренок
«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Фото. День Польши в Верхнем городе
«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Фото. День Польши в Верхнем городе
«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Фото. День Польши в Верхнем городе
«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Фото. День Польши в Верхнем городе
«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Фото. День Польши в Верхнем городе
«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Фото. День Польши в Верхнем городе
«Будет как в сказке». Попробовать фляки и посмотреть выступление циркачей предлагают на Дне Польше в Минске
Фото. День Польши в Верхнем городе

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В центре Минска развернулся праздник национальной культуры Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Верхнем городе уже...
 
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