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В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

15.06.2019 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Из опасной зоны были эвакуированы около 3 тысяч человек, периметр оцепила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 10-килограммовую бомбу обнаружили во время строительных работ. На место прибыли саперы. В течение нескольких часов боеприпас был успешно обезврежен.

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 миллионов авиабомб, более 20 % из которых не сдетонировали.

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Новости Германии. Из опасной зоны были эвакуированы около 3 тысяч человек, периметр оцепила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американскую...
 
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