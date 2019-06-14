В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Из опасной зоны были эвакуированы около 3 тысяч человек, периметр оцепила полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Американскую 10-килограммовую бомбу обнаружили во время строительных работ. На место прибыли саперы. В течение нескольких часов боеприпас был успешно обезврежен.





В конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 миллионов авиабомб, более 20 % из которых не сдетонировали.