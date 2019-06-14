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Фургон с фруктами столкнулся с кроссовером на Немиге. ДТП попало на видео
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 15 июня в Минске отметилось серьезной аварией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На перекрестке улиц Немига и Городской вал столкнулись кроссовер и фургон, перевозивший продукты. От сильного удара грузовой автомобиль опрокинулся. Серьезные повреждения получил и внедорожник.
Водитель, управлявший легковой машиной, доставлен в больницу. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.
На видео отчетливо видно, кто из водителей нарушил правила и стал виновником происшествия. Впрочем, точную картину инцидента и вину каждого из его участников установит следствие.
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Новости Беларуси. 15 июня в Минске отметилось серьезной аварией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На перекрестке улиц Немига и Городской вал...
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