Фургон с фруктами столкнулся с кроссовером на Немиге. ДТП попало на видео

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 15 июня в Минске отметилось серьезной аварией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На перекрестке улиц Немига и Городской вал столкнулись кроссовер и фургон, перевозивший продукты. От сильного удара грузовой автомобиль опрокинулся. Серьезные повреждения получил и внедорожник.





Водитель, управлявший легковой машиной, доставлен в больницу. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора.





На видео отчетливо видно, кто из водителей нарушил правила и стал виновником происшествия. Впрочем, точную картину инцидента и вину каждого из его участников установит следствие.