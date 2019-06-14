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Белгосцирк представил зрителям новую программу «Парад оле-оле-оле!»

15.06.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белгосцирк представил зрителям новую программу «Парад оле-оле-оле!»
Белгосцирк

Белые тигры, бокс с кенгуру, заезды собак на скейтбордах, воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны, канатоходцы – спортивно-цирковое шоу «Парад оле-оле-оле!» собирается впечатлить зрителей жанрами. Яркое спортивно-цирковое шоу посвящено II Европейским играм, которые в этом году принимает Беларусь.

Белгосцирк представил зрителям новую программу «Парад оле-оле-оле!» Парить под куполом. Как юные белоруски покоряют зарубежные фестивали

В цирковом шоу задействованы призеры и лауреаты международных цирковых фестивалей, среди которых заслуженный артист России руководитель номера «Белые тигры» Сергей Нестеров, заслуженный артист Украины клоун Константин Герасименко, заслуженный артист России руководитель номеров «Бокс с кенгуру», «Собачки на скейтбордах» Рауф Расулов.

Программа «Парад оле-оле-оле!» продлится до 11 августа. Стоимость билетов – от 5 до 77 рублей.

Отметим, что в сентябре в Белгосцирке также состоится Второй Минский международный фестиваль циркового искусства. С 19 по 22 сентября на белорусском манеже будут бороться за призы более 100 артистов из разных стран мира.

 
 
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Премьера совместного представления Белгосцирка и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре состоялась в Минске 14 июня.
 
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