Ученые предсказали появление гигантской мертвой зоны

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Специалисты прогнозируют, что она вскоре появится в Мексиканском заливе и будет одной из самых бескислородных зон.

пишет ScienceAlert. Группа американских ученых спрогнозировала, что в Мексиканском заливе вскоре появится гигантская мертвая зона. Она станет одной из самых бескислородных и крупных по площади. Об этомScienceAlert.





Возникнет данная зона из-за размножения водорослей. Это приведет к массовому вымиранию рыбы, а также других морских обитателей.





Причиной появления этой зоны называют сток, через который в море поступает вода с высоким содержанием удобрений, задействованных на сельскохозяйственных угодьях.





Удобрения, попадая в море, провоцируют стремительный рост водорослей, поглощающих морской кислород. Это приведет к тому, что рыба задохнется и рыбаки останутся без улова и заработка.





По прогнозам, площадь мертвой зоны может охватывать от 20 до 22,4 тысяч квадратных километров.





Ранее сообщалось, что специалисты заявили о появлении мертвых зон в городских водоемах.



