|
Российская «Транснефть» надеется до конца года поставить Беларуси нефть в полном объеме
Источник материала: Партизан
«Транснефть» рассчитывает в целом по году выйти на поставку нефти в Беларусь в объеме 18 млн тонн,
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«В связи с тем, что „Дружба“ не работала, а у них (у Беларуси. — ИФ) накопились объемы, которые производились на территории республики. Поэтому надо это тоже учитывать в плане. Поэтому их объемы могут пойти на переработку в республику, соответственно, российский объем (для поставок в Беларусь. — ИФ) уменьшится и будет отправлен в порты», — пояснил он.
«В любом случае есть третий и четвертый кварталы, чтобы это восполнить, и мы не видим никаких рисков. У нас самое главное — выйти на 18 млн по году. Мы к этому движемся. Рисков пересмотров не видим», — отметил вице-президент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Транснефть» рассчитывает в целом по году выйти на поставку нефти в Беларусь в объеме 18 млн тонн, сообщает interfax.by. «С Беларусью сейчас мы находимся в части...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)