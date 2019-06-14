Си Цзиньпин заявил, что страны Азии должны создать аналог НАТО

Азиатские страны должны искать способы построения в регионе новой системы всеобщей комплексной безопасности.





сообщает ТАСС. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин,ТАСС.





Данное заявление он сделал на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).





"Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", – сказал Си Цзиньпин.









Он добавил, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство, а не конфронтации или формирование блоков.





По мнению председателя КНР, должно быть укреплено сотрудничество в области борьбы с терроризмом во всех его формах. Также стоит уделить "особое внимание эффективным превентивным мерам для предотвращения формирования волны экстремистских идей".



