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Си Цзиньпин заявил, что страны Азии должны создать аналог НАТО

15.06.2019 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае считают, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство

Си Цзиньпин заявил, что страны Азии должны создать аналог НАТО
Си Цзиньпин/Фото из открытых источников
Азиатские страны должны искать способы построения в регионе новой системы всеобщей комплексной безопасности.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

Данное заявление он сделал на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", – сказал Си Цзиньпин.


Он добавил, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство, а не конфронтации или формирование блоков.

По мнению председателя КНР, должно быть укреплено сотрудничество в области борьбы с терроризмом во всех его формах. Также стоит уделить "особое внимание эффективным превентивным мерам для предотвращения формирования волны экстремистских идей".


 
 
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В Китае считают, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство
 
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