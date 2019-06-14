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Си Цзиньпин заявил, что страны Азии должны создать аналог НАТО
Источник материала: Партизан
В Китае считают, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство
Си Цзиньпин/Фото из открытых источников
Азиатские страны должны искать способы построения в регионе новой системы всеобщей комплексной безопасности.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин,
Данное заявление он сделал на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Мы должны вместе реагировать на вызовы и рука об руку создавать новую обстановку безопасности и развития в Азии. Построение взаимоуважения и взаимно доверительной атмосферы в Азии является нашей общей целью", – сказал Си Цзиньпин.
Он добавил, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство, а не конфронтации или формирование блоков.
По мнению председателя КНР, должно быть укреплено сотрудничество в области борьбы с терроризмом во всех его формах. Также стоит уделить "особое внимание эффективным превентивным мерам для предотвращения формирования волны экстремистских идей".
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В Китае считают, что безопасность должна носить комплексный характер, а приоритетом должно быть построение диалога и партнерство
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