Девочка-маугли из Москвы научилась самостоятельно одеваться и говорить

— Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки, — сказано в сообщении.





life.ru В пресс-службе отметили, что Люба начала говорить и уже может строить простые предложения, а также обращаться к другим детям по имени. Она много гуляет и недавно научилась кататься на самокате. С девочкой продолжают работать специалисты, пишет





Недавно Люба отметила шестилетие, в центре соцзащиты ей устроили настоящий праздник.





— В этот день она с удовольствием принимала участие во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам, — добавил представитель учреждения.





Напомним, Любу нашли в грязной захламлённой квартире 10 марта 2019 года. Ребёнка доставили в больницу с признаками истощения, а суд ограничил мать брошенной девочки в родительских правах.