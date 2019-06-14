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Девочка-маугли из Москвы научилась самостоятельно одеваться и говорить

15.06.2019 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно Люба отметила шестилетие, в центре соцзащиты ей устроили настоящий праздник. Девочка Люба, найденная в марте 2019 года в захламлённой квартире в Москве, научилась кататься на самокате, самостоятельно одеваться, а также накрывать на стол, сообщили в агентстве "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

— Специалисты и воспитатели учреждения довольны положительной динамикой в физическом и психологическом развитии девочки, — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Люба начала говорить и уже может строить простые предложения, а также обращаться к другим детям по имени. Она много гуляет и недавно научилась кататься на самокате. С девочкой продолжают работать специалисты, пишет life.ru

Недавно Люба отметила шестилетие, в центре соцзащиты ей устроили настоящий праздник.

— В этот день она с удовольствием принимала участие во всех играх и развлечениях, радовалась подаркам, — добавил представитель учреждения.

Напомним, Любу нашли в грязной захламлённой квартире 10 марта 2019 года. Ребёнка доставили в больницу с признаками истощения, а суд ограничил мать брошенной девочки в родительских правах.

 
 
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Недавно Люба отметила шестилетие, в центре соцзащиты ей устроили настоящий праздник. Девочка Люба, найденная в марте 2019 года в захламлённой квартире в Москве,...
 
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