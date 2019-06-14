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«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

15.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

Новый формат книжного праздника

Среди множества самых разных направлений книг главными на празднике в Мире все же стали именно исторические книги. Те, которые были изданы много лет назад и, конечно, невероятное разнообразие изданий уже современных. Знаково праздник проводится в Год малой родины, когда особое внимание уделяется и истории, и современности Беларуси. Тем самым, внося свой существенный вклад в популяризацию книг, чтения и интереса к родной земле.

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

— Книжная тема, направление не может оставить без внимания историю, которая сегодня обобщается и делает наше будущее, будущее нашей страны. Надеюсь, сегодня мы с вами становимся свидетелями яркого события, которое будет проводиться ежегодно, — отметил во время открытия праздника заместитель министра информации Игорь Бузовский. – Уверен, гостям сегодня будет интересно и полезно посетить мероприятия, которые пройдут в течение дня здесь, в Мирском замке: презентации, круглый стол, встречи с авторами. Надеюсь, уедете вы не с пустыми руками. Книги, которые презентуются сегодня, — это новинки 2019 года, а также издания прошлых лет, которые заинтересовали читателей не только нашей страны, но также ближнего и дальнего зарубежья.

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

Большую роль такие мероприятии, уверены организаторы праздника, играют и для книгоиздания страны в целом. Ведь они могут стать толчком для создания новых исторических книг. И в первую очередь, исходя из того, какие издания вызовут наибольший интерес у гостей праздника.

Что презентуют издательства в Мирском замке?

А выбирать есть из чего. Помимо исторической литературы, здесь много белорусской классики, произведений современных авторов, научно-популярных изданий и многих других. По сути, это масштабная презентация новой белорусской книги с большой буквы.

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

Практически все можно не просто полистать, но и приобрести. И, что важно, с автографом автора. Писатели-современники сразу на трех площадках проводили презентации своих книг.

Весьма символичным первую презентацию, которая открыла их череду, провел на главной сцене Анатолий Бутевич – автор книги «Тайны Мирского замка». Книга рассказывает историю замка от момента его строительство до наших дней, вспоминает известных его владельцев и посвящает читателя в тайны одного из самых красивых замков Европы. Параллельно с историей автор рассказывает непарадную жизнь в замке – самую что ни есть бытовую. Конечно, не обошлось здесь и без легенд: им посвящен отдельный раздел и содержит полтора десятка легенд.

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

Далее презентации и автограф-сессии проходят стразу на трех площадках. Так что у читателей есть уникальная возможность не просто приобрести понравившееся издание, но и получить автограф автора.

И как показывает праздник, интерес к исторический книге сегодня есть. Что важно, к самым разным: и научно-популярным, и литературно-художественным, созданным на исторические темы и не лишенные художественного вымысла.

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

«Книжные встречи в Мирском замке» посвящены прежде всего историческим книгам

Татьяна МОСТОВСКАЯ
Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
 
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Новый формат книжного праздника Среди множества самых разных направлений книг главными на празднике в Мире все же стали именно исторические книги. Те, которые...
 
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