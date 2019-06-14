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Урал с прицепом не разминулся с КИА на М10

15.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла на мосту через Лань, где ведутся ремонтные работы.

Урал с прицепом не разминулся с КИА на М10

Как сообщил Медиа-Полесью инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Валько, автомобиль КИА под управлением 58-летнего водителя двигался в сторону Лунинца. В это время Урал с прицепом, которым управлял 21-летний лунинчанин при объезде препятствия выехал на полосу встречного движения, когда это запрещено правилами, так как на участке ведутся дорожные работы.

Урал с прицепом не разминулся с КИА на М10

В результате произошло касательное столкновение с легковушкой.

К счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Проверку по факту ДТП проводит ГАИ Лунинецкого РОВД.

Урал с прицепом не разминулся с КИА на М10

 
 
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  Авария произошла на мосту через Лань, где ведутся ремонтные работы. Как сообщил Медиа-Полесью инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД...
 
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