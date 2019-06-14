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Урал с прицепом не разминулся с КИА на М10
15.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла на мосту через Лань, где ведутся ремонтные работы.
Как сообщил Медиа-Полесью инспектор по административной практике
В результате произошло касательное столкновение с легковушкой.
К счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Проверку по факту ДТП проводит ГАИ Лунинецкого РОВД.
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Авария произошла на мосту через Лань, где ведутся ремонтные работы. Как сообщил Медиа-Полесью инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД...
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