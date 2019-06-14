Урал с прицепом не разминулся с КИА на М10

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла на мосту через Лань, где ведутся ремонтные работы.





Как сообщил Медиа-Полесью инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Валько, автомобиль КИА под управлением 58-летнего водителя двигался в сторону Лунинца. В это время Урал с прицепом, которым управлял 21-летний лунинчанин при объезде препятствия выехал на полосу встречного движения, когда это запрещено правилами, так как на участке ведутся дорожные работы.

В результате произошло касательное столкновение с легковушкой.

К счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Проверку по факту ДТП проводит ГАИ Лунинецкого РОВД.



