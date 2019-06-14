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Сельские развлечения: мужики забрали из сельмага пиво и обливали им женщину

15.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками Жабинковского РОВД задержаны два местных жителя за мелкое хулиганство.

Сельские развлечения: мужики забрали из сельмага пиво и обливали им женщину

В милицию позвонила женщина и сообщила, что мужчина беспричинно оскорблял ее и облил пивом. Выяснилось, что в выходной день, когда продажа спиртных напитков была запрещена, в один из торговых павильонов города зашли двое мужчин и попросили продать им пиво. Продавец пояснила, что не может выполнить их просьбу. В ответ молодые люди самостоятельно достали алкоголь из холодильника и начали демонстративно его употреблять. Женщина делала неоднократные замечания, однако злоумышленники не реагировали и начали ее оскорблять. Потерпевшая позвонила владелице павильона и рассказала о происходящем.

Хозяйка В., 1963 г.р., в кратчайшие сроки приехала и попыталась разобраться в ситуации, общаясь с нарушителями на улице. Конфликт устранить не удалось – в адрес В. посыпались многочисленные оскорбления. После дальнейшей словесной перепалки один из мужчин вылил на голову женщины пиво. Пострадавшая сразу набрала «102». На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции, которые задержали хулиганов и доставили их в РОВД. 

Правоохранители установили, что злоумышленники – жители Жабинки, 1990 и 1991 г.р., ранее неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности. В момент совершения противоправных действий оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Суд Жабинковского района признал мужчин виновных. За мелкое хулиганство преступникам назначено административное наказание в виде ареста сроком на пять суток (ст.17.1 КоАП Республики Беларусь).

ГИОС УВД по информации Жабинковского РОВД

 
 
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  Сотрудниками Жабинковского РОВД задержаны два местных жителя за мелкое хулиганство. В милицию позвонила женщина и сообщила, что мужчина беспричинно оскорблял...
 
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