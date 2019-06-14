Источник материала: Виртуальный Брест

Автор - Валентина Шохалевич, художник-авангардист с академическим образованием, полученным еще в Ленинградском институте живописи и скульптуры им. Ильи Репина. Сейчас Валентина живет в Кобрине, преподает, организовывает выставки, занимается краеведением, пишет стихи, пишет картины в стиле «доморощенный Ленинградско-Кобринский авангард».





Выставка небольшая, колоритная и насыщенная образами и красками. Она - как отражение повседневной жизни. Выставочное пространство стало домом, наполненным портретами родных людей и исторических личностей, унаследованными семейными иконами и глиняными сказочными и обрядовыми персонажами.









Главное на вернисаже – это автор, Валентина Шохалевич. Непосредственная, спонтанная, читающая стихи, устраивающая современные перфомансы, авангардная и независимая от условностей.