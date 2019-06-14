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14 июня в галерее «Прастора КХ» открылась выставка "Гер(Her)оическое"

15.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Автор - Валентина Шохалевич, художник-авангардист с академическим образованием, полученным еще в Ленинградском институте живописи и скульптуры им. Ильи Репина. Сейчас Валентина живет в Кобрине, преподает, организовывает выставки, занимается краеведением, пишет стихи, пишет картины в стиле «доморощенный Ленинградско-Кобринский авангард».

14 июня в галерее «Прастора КХ» открылась выставка "Гер(Her)оическое"

Выставка небольшая, колоритная и насыщенная образами и красками. Она - как отражение повседневной жизни. Выставочное пространство стало домом, наполненным портретами родных людей и исторических личностей, унаследованными семейными иконами и глиняными сказочными и обрядовыми персонажами.

14 июня в галерее «Прастора КХ» открылась выставка "Гер(Her)оическое"

14 июня в галерее «Прастора КХ» открылась выставка "Гер(Her)оическое"

Главное на вернисаже – это автор, Валентина Шохалевич. Непосредственная, спонтанная, читающая стихи, устраивающая современные перфомансы, авангардная и независимая от условностей.

 
 
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  Автор - Валентина Шохалевич, художник-авангардист с академическим образованием, полученным еще в Ленинградском институте живописи и скульптуры им. Ильи Репина....
 
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