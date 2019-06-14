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Слухи о том, что аккумуляторный завод под Брестом уже работает, не соответствуют действительности

15.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте не утихают разговоры относительно аккумуляторного завода ООО "АйПауэр". Строительство предприятия, расположенного в 4 километрах от областного центра, приостановлено. Тем не менее, кто-то делится информацией о том, что видел дым, идущий из его труб, кого-то раздражают запахи, доносящиеся оттуда, кому-то не дают покоя фуры, выезжающие с заводской территории якобы с готовой продукцией.

Слухи о том, что аккумуляторный завод под Брестом уже работает, не соответствуют действительности

- Строительство завода приостановлено. Он не может работать, - прокомментировал sb.by глава администрации СЭЗ"Брест" Федор Колончук.

Напомним, свою позицию по данной теме председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис высказал еще в начале марта нынешнего года на брифинге. Если на заводе выявят нарушения требований экологического природоохранного законодательства, он работать не будет. Такой подход на Брестчине практикуют к любому предприятию.

По информации ООО "АйПауэр", из 38 имеющихся на заводе стационарных источников выбросов (первая очередь), в том числе 30 нормируемых, не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении двух источников. Суммарное превышение объемов выбросов по ним в годовом исчислении при максимальной загрузке производства (2 миллиона аккумуляторных батарей) составляет 120 граммов в год.

На предприятии проводят мероприятия по отладке работы газоочистного оборудования и тонкой его донастройке для вывода на проектный стабильный режим работы.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода ООО "АйПауэр". Такое решение руководитель области принял на основании закона "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", а также информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте не утихают разговоры относительно аккумуляторного завода ООО "АйПауэр". Строительство предприятия, расположенного в 4 километрах от областного центра,...
 
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