Слухи о том, что аккумуляторный завод под Брестом уже работает, не соответствуют действительности

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте не утихают разговоры относительно аккумуляторного завода ООО "АйПауэр". Строительство предприятия, расположенного в 4 километрах от областного центра, приостановлено . Тем не менее, кто-то делится информацией о том, что видел дым, идущий из его труб, кого-то раздражают запахи, доносящиеся оттуда, кому-то не дают покоя фуры, выезжающие с заводской территории якобы с готовой продукцией.





- Строительство завода приостановлено. Он не может работать, - прокомментировал sb.by глава администрации СЭЗ "Брест" Федор Колончук.

Напомним, свою позицию по данной теме председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис высказал еще в начале марта нынешнего года на брифинге. Если на заводе выявят нарушения требований экологического природоохранного законодательства, он работать не будет. Такой подход на Брестчине практикуют к любому предприятию.

По информации ООО "АйПауэр", из 38 имеющихся на заводе стационарных источников выбросов (первая очередь), в том числе 30 нормируемых, не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении двух источников. Суммарное превышение объемов выбросов по ним в годовом исчислении при максимальной загрузке производства (2 миллиона аккумуляторных батарей) составляет 120 граммов в год.

На предприятии проводят мероприятия по отладке работы газоочистного оборудования и тонкой его донастройке для вывода на проектный стабильный режим работы.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановлении строительства аккумуляторного завода ООО "АйПауэр". Такое решение руководитель области принял на основании закона "О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь", а также информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.