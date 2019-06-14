ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Банк знает, где живет клиент и сколько тратит». Банкир рассказал, что придет на смену картам рассрочки

15.06.2019 16:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси карты рассрочки стали популярны благодаря высокому уровню безналичных платежей, убежден заместитель директора департамента розничного бизнеса «Беларусбанка» Александр Войтович. «На руку сыграло и время старта: первая карта рассрочки у нас появилась в кризисный 2014 год, когда упала покупательская способность, сократились продажи. Также крепные торговые сети перестали выдавать рассрочки «от магазина», — отмечает банкир. Он рассказал, как на картах рассрочки зарабатывают банки, если этими деньгами клиент может пользоваться без процентов, и почему белорусы в будущем пресытятся этим банковским продуктом и что придет ему на смену.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

«С появлением карт рассрочки психология потребления изменилась — в рассрочку можно купить как продукты для ужина, так и стиральную машинку, и для этого не нужно каждый раз идти в банк и брать справки на работе. Достаточно один раз оформить карту и не забывать ее пополнять. Мотивация покупать растет, когда банк дает возможность воспользоваться деньгами без процентов», — отмечает Александр Войтович в статье в журнале «PRO Беларусбанк».

Банкир поясняет, с чего зарабатывают банки, если дают рассрочку без процентов. «С комиссии, которую получают от партнерской сети. Простыми словам, магазины делятся прибылью с банком в обмен на поток клиентов», — отмечает банкир. Он обращает внимание на то, что на белорусском рынке есть карты рассрочки, которые не привязаны к партнерской сети.

— Но в такой бизнес-модели комиссию платит не продавец, а покупатель: в зависимости от срока рассрочки клиент единовременно оплачивает комиссию. В данной модели банк зарабатывает на просрочках платежей, когда невнесенный платеж списывается с кредитного счета, который привязывается к карте при открытии. Такие продукты с трудом можно назвать картами рассрочки, потому что клиент платит процент за пользование. Разница в том, что уплата комиссии происходит сразу, а не в течение срока погашения, — поясняет Александр Войтович.

Специалист отмечает, что «карт рассрочки уже много» и «банки успели занять нишу в крупных городах». По его мнению, драйвером остаются регионы.

Александр Войтович прогнозирует, что в будущем все карты — как на физическом носителе, так и виртуальная — будут с функцией рассрочки. «Например, вы покупаете набор посуды, оплачиваете покупку картой и в приложении выбираете, оплатить все сразу или разбить на несколько платежей. При этом если покупку оплачиваете полностью, то получаете кещбек», — убежден Александр Войтович.

По его мнению, в дальнейшем рынок пресытится картами рассрочки. «Тогда получит развитие тема с предустановленным овердрафтным кредитом, который привязан к карте. Банк знает клиента, знает, где он живет, где и сколько тратит, и может предложить ему деньги в подходящий момент. Чтобы получить необходимую сумму, нужно просто нажать кнопку в приложении, чтобы согласиться. Никаких справок и поручителей», — прогнозирует Александр Войтович.

Напомним, министерство антимонопольного регулирования и торговли заинтересовалось осуществлением расчетов с применением банковских карт рассрочки платежа. Это следует из письма МАРТ в адрес банков. Ведомство просит банкиров высказать мнение о соблюдении прав потребителей при таких расчетах. К данному письму МАРТ подтолкнули обращения граждан.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как на картах рассрочки зарабатывают банки, если этими деньгами клиент может пользоваться без процентов, и почему белорусы в будущем пресытятся этим банковским...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске монтажник упал с высоты второго этажа и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика