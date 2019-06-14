«Банк знает, где живет клиент и сколько тратит». Банкир рассказал, что придет на смену картам рассрочки

Источник материала: Tut.by

В Беларуси карты рассрочки стали популярны благодаря высокому уровню безналичных платежей, убежден заместитель директора департамента розничного бизнеса «Беларусбанка» Александр Войтович. «На руку сыграло и время старта: первая карта рассрочки у нас появилась в кризисный 2014 год, когда упала покупательская способность, сократились продажи. Также крепные торговые сети перестали выдавать рассрочки «от магазина», — отмечает банкир. Он рассказал, как на картах рассрочки зарабатывают банки, если этими деньгами клиент может пользоваться без процентов, и почему белорусы в будущем пресытятся этим банковским продуктом и что придет ему на смену.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта: pixabay.com

«С появлением карт рассрочки психология потребления изменилась — в рассрочку можно купить как продукты для ужина, так и стиральную машинку, и для этого не нужно каждый раз идти в банк и брать справки на работе. Достаточно один раз оформить карту и не забывать ее пополнять. Мотивация покупать растет, когда банк дает возможность воспользоваться деньгами без процентов», — отмечает Александр Войтович в статье в журнале «PRO Беларусбанк».

Банкир поясняет, с чего зарабатывают банки, если дают рассрочку без процентов. «С комиссии, которую получают от партнерской сети. Простыми словам, магазины делятся прибылью с банком в обмен на поток клиентов», — отмечает банкир. Он обращает внимание на то, что на белорусском рынке есть карты рассрочки, которые не привязаны к партнерской сети.

— Но в такой бизнес-модели комиссию платит не продавец, а покупатель: в зависимости от срока рассрочки клиент единовременно оплачивает комиссию. В данной модели банк зарабатывает на просрочках платежей, когда невнесенный платеж списывается с кредитного счета, который привязывается к карте при открытии. Такие продукты с трудом можно назвать картами рассрочки, потому что клиент платит процент за пользование. Разница в том, что уплата комиссии происходит сразу, а не в течение срока погашения, — поясняет Александр Войтович.

Специалист отмечает, что «карт рассрочки уже много» и «банки успели занять нишу в крупных городах». По его мнению, драйвером остаются регионы.

Александр Войтович прогнозирует, что в будущем все карты — как на физическом носителе, так и виртуальная — будут с функцией рассрочки. «Например, вы покупаете набор посуды, оплачиваете покупку картой и в приложении выбираете, оплатить все сразу или разбить на несколько платежей. При этом если покупку оплачиваете полностью, то получаете кещбек», — убежден Александр Войтович.

По его мнению, в дальнейшем рынок пресытится картами рассрочки. «Тогда получит развитие тема с предустановленным овердрафтным кредитом, который привязан к карте. Банк знает клиента, знает, где он живет, где и сколько тратит, и может предложить ему деньги в подходящий момент. Чтобы получить необходимую сумму, нужно просто нажать кнопку в приложении, чтобы согласиться. Никаких справок и поручителей», — прогнозирует Александр Войтович.

Напомним, министерство антимонопольного регулирования и торговли заинтересовалось осуществлением расчетов с применением банковских карт рассрочки платежа. Это следует из письма МАРТ в адрес банков. Ведомство просит банкиров высказать мнение о соблюдении прав потребителей при таких расчетах. К данному письму МАРТ подтолкнули обращения граждан.