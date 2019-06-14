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С 16 июня в Беларуси снова подешевеет топливо
Источник материала: Tut.by
С 16 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом
С 16 июня розничные цены на топлив уменьшаться на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,89 руб., ДТ — 1,67 руб.
Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».
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Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 июня: некоторые виды автомобильного топлива...
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