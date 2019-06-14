С 16 июня в Беларуси снова подешевеет топливо

Источник материала: Tut.by

С 16 июня в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



Фото: «Белнефтехим»

С 16 июня розничные цены на топлив уменьшаться на 1 копейку. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,57 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,67 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,89 руб., ДТ — 1,67 руб.

Это семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 9 июня : некоторые виды автомобильного топлива подешевели на 1 копейку. Тогда в «Белнефтехиме» пояснили, решение принято «в соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ».

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».