Акробаты и клоуны: в Минске новое цирковое шоу посвятили Евроиграм

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Акробаты, клоуны и дрессированные животные покоряют Минск. В Белорусском цирке показали новую программу, которую посвятили Вторым Европейским играм .

В программе много номеров с животными, которые разучили новые трюки. Но самые сложные и захватывающие выступления, конечно же, у канатоходцев, акробатов и воздушных гимнастов. Многие из них работают в цирке на Цветном бульваре в Москве. Артистов часто сравнивают со спортсменами. Но они говорят, что главные их соперники – чаще всего они сами.

«Цирковые сражаются только с самим собой. Потому что заставлять себя придумывать что-то новое и воплощать это на сцене – наверное, самое сложное в нашей профессии», – сказал воздушный гимнаст Цирка на Цветном бульваре в Москве Антон Михеев.

«Парад ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!» можно будет увидеть в Белорусском цирке до 11 августа.