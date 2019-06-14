"Белнефтехим" с 16 июня снижает розничные цены на автопливо на 1 копейку

Источник материала: Интерфакс

Концерн "Белнефтехим" с 16 июня 2019 года снижает розничные цены на автотопливо на 1 копейку в связи со снижением цены импорта нефти, сказано в сообщении концерна.

"Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,57 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,67, АИ-98-К5-Евро - Br1,89, ДТ - Br1,67", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 9 июня "Белнефтехим" снижал на 1 копейку розничные цены на АИ-95-К5-Евро и ДТ-К5.

До этого, 3 июня, в Беларуси произошло 15-е подорожание автотоплива в текущем году. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составляла Br1,58, АИ-95-К5-Евро -Br 1,69, АИ-98-К5-Евро - Br1,9, ДТ - Br1,69.