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Лукашенко проведет переговоры с президентом Египта 18 июня

15.06.2019 17:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, сообщило госагентство БелТА.

Официальный визит президента Египта в Минск пройдет 17-19 июня.

"Встреча глав государств состоится 18 июня во Дворце Независимости. Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций. Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия", - сказано в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудят развитие политических отношений, в том числе на площадках международных организаций, текущую ситуацию в регионе и мире. "По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов. Планируется, что главы государств примут совместное заявление", - отмечается в сообщении.

Программа визита Абделя Фаттаха аль-Сиси в Минск также предусматривает переговоры с руководством белорусского правительства и парламента, встречу с руководителями крупных белорусских компаний.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июня проведет переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси, сообщило госагентство БелТА. Официальный визит...
 
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