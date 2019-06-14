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Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 82 районах Беларуси

15.06.2019 16:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Засушливая и жаркая погода стала причиной расширения запретов на посещении лесов на территории Беларуси.

В соответствии с интерактивной картой, которая размещена на сайте министерства лесного хозяйства, ограничения по посещению лесов введены уже в 82 районах.

В Минской области запрет на посещение лесов введен в 18 районах (за исключением Копыльского, Логойского, Молодечненского, Мядельского районов). В Могилевской области ограничено посещение лесов в 14 районах (Белыничский, Быховский, Глусский, Климовичский, Кличевский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Могилевский, Мстиславский, Осиповичский, Хотимский, Чаусский, Шкловский районы).

Запрет на посещение лесов касается всех районов Брестской, а также Гомельской (кроме Октябрьского района) областей. Кроме того, введены ограничения в семи районах Витебской области (Витебский, Лиозненский, Миорский, Россонский, Сенненский, Шарковщинский, Шумилинский) и семи районах Гродненской области (Вороновский, Гродненский, Ивьевский, Лидский, Островецкий, Ошмянский, Сморгонский районы).

На территории Беларуси расположены 118 райнов. Таким образом, запрет на посещение лесов в настоящее время распространяется на две трети территории республики. 

 

 
 
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Засушливая и жаркая погода стала причиной расширения запретов на посещении лесов на территории Беларуси. В соответствии с интерактивной картой, которая размещена...
 
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