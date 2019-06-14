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Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста и продуктовую корзину со своей малой родины
Источник материала: Интерфакс
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил председателю КНР Си Цзиньпину бронзовую скульптуру аиста и корзину продуктов со своей малой родины из агрогородка Александрия (Шкловский район, Могилевская обл.).
Лукашенко и Си Цзиньпин встретились накануне в Бишкеке на полях саммита ШОС, передает госагентство
"Как известно, лидеров Беларуси и Китая объединяет близкая дружба, поэтому во время встречи они коснулись не только вопросов официальной повестки дня, но и обменялись подарками. Особый символизм событию придал праздничный повод: 15 июня Си Цзиньпин отмечает день рождения", - сказано в сообщении госагентства.
Там отмечается, что "аист является символом мудрости и долголетия, предвестником счастья и благополучия, он считается духом-покровителем дома, приносящим его обитателям согласие и процветание".
"Теплая встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина подчеркнула особый характер сотрудничества Беларуси и Китая, а также отношений, сложившихся между их лидерами", - подчеркивается в публикации.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил председателю КНР Си Цзиньпину бронзовую скульптуру аиста и корзину продуктов со своей малой родины из агрогородка...
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