Лукашенко подарил Си Цзиньпину бронзового аиста и продуктовую корзину со своей малой родины

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил председателю КНР Си Цзиньпину бронзовую скульптуру аиста и корзину продуктов со своей малой родины из агрогородка Александрия (Шкловский район, Могилевская обл.).

Лукашенко и Си Цзиньпин встретились накануне в Бишкеке на полях саммита ШОС, передает госагентство БелТА .

"Как известно, лидеров Беларуси и Китая объединяет близкая дружба, поэтому во время встречи они коснулись не только вопросов официальной повестки дня, но и обменялись подарками. Особый символизм событию придал праздничный повод: 15 июня Си Цзиньпин отмечает день рождения", - сказано в сообщении госагентства.

Там отмечается, что "аист является символом мудрости и долголетия, предвестником счастья и благополучия, он считается духом-покровителем дома, приносящим его обитателям согласие и процветание".

"Теплая встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина подчеркнула особый характер сотрудничества Беларуси и Китая, а также отношений, сложившихся между их лидерами", - подчеркивается в публикации.