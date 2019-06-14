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Новые обвинения: Эквадор подозревает Джулиана Ассанжа в шпионаже
Источник материала: СТВ
Новости мира. Новые обвинения в адрес Джулиана Ассанжа. Эквадор подозревает его в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о связи журналиста с гражданином Швеции Олом Бини, которого задержали ранее.
Власти Эквадора уверяют, что арестованный посещал посольство южноамериканской страны в Лондоне более 10 раз, чтобы получать секретную информацию от Ассанжа.
Проводится масштабное расследование этих событий. Напомним, весной Джулиана Ассанжа арестовали по обвинению в нарушении условий выхода под залог. Лондонский суд приговорил его почти к году тюрьмы.
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Новости мира. Новые обвинения в адрес Джулиана Ассанжа. Эквадор подозревает его в шпионаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о связи...
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