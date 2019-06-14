ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые обвинения: Эквадор подозревает Джулиана Ассанжа в шпионаже

15.06.2019 17:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Новые обвинения в адрес Джулиана Ассанжа. Эквадор подозревает его в шпионаже,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о связи журналиста с гражданином Швеции Олом Бини, которого задержали ранее.

Новые обвинения: Эквадор подозревает Джулиана Ассанжа в шпионаже

Власти Эквадора уверяют, что арестованный посещал посольство южноамериканской страны в Лондоне более 10 раз, чтобы получать секретную информацию от Ассанжа.

Новые обвинения: Эквадор подозревает Джулиана Ассанжа в шпионаже

Проводится масштабное расследование этих событий. Напомним, весной Джулиана Ассанжа арестовали по обвинению в нарушении условий выхода под залог. Лондонский суд приговорил его почти к году тюрьмы.

Люди в материале: Джулиан Ассанж
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Новые обвинения в адрес Джулиана Ассанжа. Эквадор подозревает его в шпионаже,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о связи...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белнефтехим" с 16 июня снижает розничные цены на автопливо на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика