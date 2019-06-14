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Директор РНПЦ спорта: «Сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то с ними поработать»
Источник материала: СТВ
О технологиях, которые планируют применять в сфере спорта в Беларуси, эксперт рассказала в программе
Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
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Директор РНПЦ спорта: «Сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то с ними поработать»
О технологиях, которые планируют применять в сфере спорта в Беларуси, эксперт рассказала в программе «В обстановке мира». Директор РНПЦ спорта: «Когда человек...
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