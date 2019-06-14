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Директор РНПЦ спорта: «Сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то с ними поработать»

15.06.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О технологиях, которые планируют применять в сфере спорта в Беларуси, эксперт рассказала в программе «В обстановке мира».

Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»

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Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Ещё один из проектов, он, конечно, связан с биоклеточными технологиями. Ну, сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то, может быть, с ними поработать. Но, конечно, только в рамках лечения и реабилитации.

Директор РНПЦ спорта: «Сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то с ними поработать»

Люди в материале: Ирина Малёваная
 
 
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О технологиях, которые планируют применять в сфере спорта в Беларуси, эксперт рассказала в программе «В обстановке мира». Директор РНПЦ спорта: «Когда человек...
 
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