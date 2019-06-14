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Как питаться и чем можно заболеть. Что ещё будет в генетическом паспорте спортсмена

15.06.2019 17:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О проектах, которые собираются реализовать в сфере спорта в Беларуси, рассказали в программе «В обстановке мира».

Как питаться и чем можно заболеть. Что ещё будет в генетическом паспорте спортсмена

Ирина Малёваная, кандидат медицинских наук, директор Республиканского научно-практического центра спорта:
Создание так называемого генетического паспорта спортсмена. Наш центр сегодня обладает такими возможностями. У нас довольно серьёзная лаборатория, оснащённая по очень современным требованиям и очень серьёзным оборудованием, которого где-то в стране, может быть, и нет. Эта лаборатория позволит нам выделить ДНК спортсмена. Во-первых, определить его индивидуальную особенность, которая может быть связана с такими хорошими спортивными достижениями. Второй блок, который мы бы хотели определить, это генетическая высокая, заложенная уже, к примеру, выносливость, или работоспособность или ещё какие-то качества, позволившие спортсмену достичь хороших результатов.

Третий блок связан с питанием в этом генетическом паспорте спортсмена. Почему: потому что у каждого из нас свой особенный обмен веществ, у каждого из нас генетически заложен свой особенный, скажем так, набор ферментов, в результате чего кто-то из нас любит молоко, кто-то – не любит, кто-то любит рыбу, кто-то – нет. Это субъективные наше пристрастия, которые уже объяснены, скажем так, нашими генетическими особенностями, с которыми мы родились.

И третья составляющая генетического паспорта спортсмена – это предрасположенность к серьёзной патологии, которая иногда сопровождает, к сожалению, высокие спортивные результаты.

Как питаться и чем можно заболеть. Что ещё будет в генетическом паспорте спортсмена

Александр Богданович, олимпийский чемпион, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Если это всё реализуется в жизнь, то это будет очень большой шаг вперёд. Потому что мы не будем тратить времени на определение спортсменов. То есть, как это в народе – определять? То, что вы говорите – мы будем определять выносливость, силу. То есть идёт мальчик заниматься спортом, и мы берём у него анализы, какие нам нужно, и мы смотрим: ему идти штангой заниматься или ему нужна выносливость. То есть на что у него организм  расположен.

Он не будет уже 3-4 года заниматься не тем видом спорта, когда посмотрят: «Слушай, что-то у тебя здесь не получается. Иди-ка ты лучше потягай или там потолкай что-нибудь, или что-нибудь там сделай». То есть мы уже не теряем время и уже сразу перенаправляем человека в нужном направлении.

Ещё у меня, моё личное мнение – вот этот паспорт спортсмена, который определяет, немножко мне двояко вызывает мнение. Потому что, вы знаете, у нас же спорт высших достижений – это единицы. Но спорт должен развивать молодёжь, детей, которые пришли. И вот не важно, пусть у них не получается, но они спортом закаляют себя. Пусть они тренируются: нравится им в футбол бегать – бегай, нравится ему штангу поднимать – поднимай. Ну, допустим, лишь бы он был вовлечён.

Как питаться и чем можно заболеть. Что ещё будет в генетическом паспорте спортсмена

Людмила Макарина-Кибак, доктор медицинских наук, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:
Если говорить по поводу генетического консультирования – то, что сказал Александр – это будет здорово!

В принципе, на сегодняшний день наш институт генетики Национальной академии наук – он уже проводит генетическое консультирование. Скажем так, оно ещё не поставлено на широкий поток, но уже при необходимости это, всё-таки, делается. И если ты спортсмен, например, ты бегун на короткие дистанции генетически, то для того, чтобы понять, что не надо ставить тебя бежать марафон, потому что ты с этим не справишься – мы уже, в принципе, можем это делать.

И если ты тоже там – какие-то игровые виды спорта, это тоже у нас есть. Мы можем заявить совершенно ответственно то, что это есть. Поэтому, конечно, медицина может в этом помочь.

Директор РНПЦ спорта: «Когда человек доходит до высоких стартов, конечно, ему требуется какая-то помощь»

По возрасту, активности и виду спорта. В Беларуси разрабатывают проект по питанию спортсменов

Директор РНПЦ спорта: «Сейчас только ленивый не говорит о стволовых клетках. Мы тоже собираемся где-то с ними поработать»

Люди в материале: Ирина Малёваная, Александр Богданович, Людмила Макарина-Кибак
 
 
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О проектах, которые собираются реализовать в сфере спорта в Беларуси, рассказали в программе «В обстановке мира».
 
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